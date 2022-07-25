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عمر شويل - جدة إمكانيات شيفروليه بليزر موديل 2024 الخارقة التي تقتحم سوق السيارات، حيث أنها عبارة عن سيارة كهربائية بالليزر، والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن إمكانية تصنيع نسخة مخصوص للشرطة يصل نطاقها الكهربائي خلال الشحنة الواحدة إلى 515 كيلو متر أي ما يعادل 320 ميل، وفيما يلي مواصفات السيارة وإمكانياتها الجبارة.

إمكانيات شيفروليه بليزر موديل 2024

على الرغم من أن شركة شيفروليه لم تعلن التفاصيل الكاملة عن سيارتها الجديدة التي تقتحم بها السوق، إلا أن هناك بعض التوقعات من الخبراء بهذا الشأن.

حيث من المتوقع أن تصل قوة المحرك إلى 557 حصان أي ما يساوي 415 كيلو وات، بينما يصل الحد الأقصى للدوران إلى 648 رطل.

يتم تزويد السيارة بميزة واو WOW التي تجعل سرعة السيارة 60 ميل أي ما يساوي تقريبًا 96 كيلو متر مربع في الساعة وذلك في مدة لا تتجاوز 4 ثواني.

كما أن السيارة الكهربائية الجديدة من شركة شيفروليه مزودة من الداخل بمصابيح إضاءة LED عند تشغيلها يظهر شعار الشركة.

كما أنها مزودة بشاشة عرض ترفيهية ومعلوماتية كبيرة يصل مقاسها إلى 17.7 بوصة، كما تحتوي على شاشة للعداد الرقمي يصل مقاسها إلى 11 بوصة.

السيارة غير مزودة بزر تشغيل، حيث تحتوي على سينسور عند ضغط السائق على الفرامل تبدأ السيارة في التحرك.

مواصفات سيارة شيفروليه الكهربائية بالليزر

تتوافر سيارة شيفروليI بليزر الكهربائية 2024 بعدة فئات تتمثل في (LT1، LT2، RS، SS)، وفيما يلي نستعرض مميزات كل فئة على حدة:-

مواصفات سيارة شيفروليه بليزر LT1:- تتميز من الخارج باللون الأحادي، تتمتع بعجلات مقاس 19 بوصة.

سيارة شيفروليه بليزر LT2:- لون أحادي من الخارج وعجلات 19 بوصة.

مميزات شيفروليه بليزر RS:- تمتلك عجلات بمقاس 21 بوصة، كما تمتلك شبكة وحواف ذات لون أسود.

مواصفات سيارة شيفروليه بليزر SS:- مزودة بسقف أسود اللون، ومقاس عجلاتها 22 بوصة.

سعر سيارة شيفروليه بليزر الكهربائية 2024

لم تعلن شركة شيفروليه رسميًا حتى الآن عن سعر السيارة الكهربائية الجديدة، إلا أنه من المتوقع أن يبلغ سعرها نحو 30 ألف دولار.

كما أنه من المنتظر طرح السيارة في السوق وإتاحة شراؤها في خريف عام 2023 م.