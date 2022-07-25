نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أودي e tron 2023 الكهربائية تعرف علي المواصفات والأسعار والصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أودي e tron 2023 هي واحدة من أقوي السيارات الكهربائية في العالم, فهي من إنتاج شركة أودي العالمية والأقوى في عالم السيارات. فقد قامت شركة أودي بإصدار سياراتها أودي e-tron العادية والأخري e-tron sport الرياضية المنافستان الأقوى في عالم السيارات وبالأخص السيارات الكهربائية, حيث تسعي كبري شركات إنتاج السيارات في العالم إلي تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالطاقة النظيفة (تعمل بالكهرباء), فقد قام شركة فولكس فاجن الألمانية بإصدار إحدى سياراتها فولكس فاجن id.4 2023 فهي أيضاً سيارة كهربائية قوية. وفيما يلي سيتم تناول بعض مواصفات السيارة إي ترون 2023 السيدان والرياضية خلال السطور القليلة القامة في هذا المقال كما سيتم عرض بعض الصور لداخل السيارة الهيكل الخارجي.

مواصفات أودي e tron 2023

تم تصميم أودي إي ترون لتكون أكثر جاذبية لمحبي السيارات وقد روعي أن تكون يكون بها العديد من مواصفات السيارات الأخري من نفس فئتها بل تم زيادة المواصفات سواء كانت في المحرك والأداء أو وسائل الأمان والرفاهية وكذلك في الشكل والهيكل الخارجي, فقد تم تزويد السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بنظام الليد, كما أنه يوجد بالسيارة مصابيح أمامية للضباب موجودة علي الصدام الأمامي, مع شبكة تهوية أمامية عليها العلامة النجارية لشركة أودي العالمية يعطي للسيارة قوة في الهيكل الخارجي الذي تم تزوده أيضاً بفتحة سقف (roof rack) وإطارات رياضية مقاس 20 بوصة من الأمونيوم خماسي الأضلاع مما يعطي لها درجة عالية للمنافسة في سوق السيارات العالمي.

الأداء ومحرك أودي إي ترون 2023

تتمتع السيارة إي ترون 2023 بنوعين من المحركات كلاهما يعملان بالطاقة الكهربائية, أحدهما في المحور الأمامي للسيارة والأخر في المحور الخلفي, متصلان بناقل حركة متعدد السرعات الذي يصل إلي سبع وثماني سرعات, وقد قام المهندسون المصممون لأودي إي ترون باعتماد حركة السيارة علي المحرك الخلفي في بادئ الأمر وعند عمل المحرك الثاني فيقوم بإعطاء قوة للسيارة بقيمة 355 حصان وقد تصل في الحالة الرياضية إلي 402 حصان, كما أن السيارة تعمل بالدفع الرباعي, ويمكن شحن السيارة بشاحن 150 كيلو واط لتصل من 0% إلي 80% في فترة زمنية 30 دقيقة فقط.ن مصدر. كما يمكن شحنها من مصدر تيار كهربي 240 فولت ولكن ستأخذ عدد (9) ساعات لاكتمال الشحن تكفي هذه الشحنة لسير السيارة من مسافة 220 ميلاً للفئة الأولي وحتي 371 ميلاً للأعلى فئة.

المقصورة الداخلية ومستويات الرفاهية لـ audi e-tron 2023

تتميز السيارة أودي إي ترون الجديدة بالعديد من مميزات الراحة والترفيه لدي قائد المركبة والركاب الآخرين, ومنها عدلة القيادة متعدد المهام التي تمكّن قائد المركبة من التحكم في معظم وظائف السيارة, كذلك الكسوة الجيدة جداً والسقف المكسو بالجلد, كما أن لها عدد (5) مقاعد, يمكن التحكم في المقاعد الأمامية المزودة بإمكانيات التدليك كهربياً. كما يمكن طيّ المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الحقيبة الخلفية من 27 قدماً حتي 57 قدماً مما يزيد من إمكانيات حمل حقائب وأمتعة أكثر. كما تم تزويد السيارة بعدد (3) شاشات, الأولي منها شاشة العدادات متعددة الأغراض وكذلك عدد (2) شاشة منتصف السيارة (التابلوه الأمامي) كلاهما تعملان باللمس, الأولي منهما للكاسي الذي يتصل بعدد من الساعات موزعة علي السيارة بالكامل بطريقة تضمن توزيع الصوت بكافة أنحاء السيارة, والأخري للتحكم في المكيف والمقاعد الأمامية وأزرار التدفئة وغيرها. كما تم تزويد السيارة بمثبت للسرعة, الحقيقة هي القيادة في هدوء تام وراحة للأعصاب.

معدلات الأمان بالسيارة أودي e-tron 2023

تتمتع السيارة أودي إي ترون بمعدلات عالية من الأمان التي يبحث عنها العديد من قائدي المركبات, منها أمكانية تحديد المسار والتنبيه في حالة الخروج منه, انظمه الفرامل الكهربائية الإلكترونية ( abs – ebd ), وعدد من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية, وأحزمة الأمان الأمامية والخلفية. كما أنه يوجد في e-tron 2023 حساسات الركن الأمامية والخلفية للتقليل من فرص التصادمات, وكاميرا رؤية في زاوية 360 درجة لزيادة زاوية الرؤية والنقطة العمياء.

أسعار السيارة أودي إي ترون 2023

أعلنت بعض المعارض عن بيع السيارة أودي e-tron 2023 بأسعار تبدأ من 67,995 دولار أمريكي للفئة بريميوم (premuim) وتصل إلي (96,095) ألف دولار أمريكي للفئة العالية بريستيج (prestige). وأن السيارة e-tron Sportback S line Premium حوالي 71 ألف دولار أمريكي.