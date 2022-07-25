نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل السيارات الحديثة العائلية وصلت… سيارة تويوتا كأمري TOYOTA CAMRY 2023 أحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها الرائعة في المقال التالي

سيارة تويوتا كأمري TOYOTA CAMRY 2023 ،سيارة تويوتا كأمري 2023 تعد من اشهر سيارات السيدان التي حققت انتشار كبير في السعودية وتم توفيرها من قبل العديد من الوكلاء الرسميين لها ومنهم مجموعه عبد اللطيف جميل، نظرًا لما تتمتع به سيارة تويوتا كأمري من اقتصاد في استهلاك الوقود و مزايا عديدة على مستوى الإمكانيات الداخلية المزودة بها السيارة متوسطة الحجم وتتوفر من خلال 8 موديلات. سيارة تويوتا كأمري TOYOTA CAMRY 2023 أحداث مواصفاتها مواصفات محرك سيارة تويوتا كأمري 2023 يوجد ثلاث سيارات من المحرك في سيارة تويوتا كأمري 2023: * المحرك الأول بسعة 2500 سي سي وقدرته الإجمالية 178 حصان ويعمل بعزم دوران 235 نيوتن لكل متر. أقصى سرعة للمحرك 195 كيلو متر في الساعة ومعدل تسارعه 9.3 ثانية / 100 كم من الثبات.

استهلاك الوقود بمعدل 7.5/100 كم. * المحرك الثاني يأتي بسعة 3500 سي سي وقدرته الإجمالية 298 حصان. يقدر عزم دوران بنحو 33 نيوتن لكل متر واستهلاكه للوقود بمعدل 7.8 / 100 كم.

معدل تسارع المحرك 6.3 ثانية من الثبات : 100 كم.

سرعته القصوى تقدر بنحو 235 كم في الساعة.

* المحرك الثالث تأتي سعته بنحو 2500 سي سي وقوته الإجمالية 208 حصان وعزم دورانه 202 نيوتن لكل متر.

كما أن سرعته القصوى 202 كيلو متر خلال الساعة و معدل استهلاكه للوقود 4 لتر لقطع 100 كيلو متر.

يبلغ سرعته القصوى من الثبات خلال 9.3 ثانية. مميزات سيارة تويوتا كأمري 2023 تستعمل سيارات تويوتا كأمري 2023 على شاشة تعمل بواسطه اللمس بمقاس 7 بوصة.

يمكن التحكم بالمناخ بالسيارة.

مقعد السائق قابل للتعديل كهربيًا.

عجلات السيارة تتراوح بين مقاسين هم 17 إلى 18 بوصة.

تدعم نظام ابل كار بلاي وأند رويد أوتو للهواتف الذكية.

مصابيح السيارة تعمل عن طريق تقنيه اليد الحديثة. أسعار تويوتا كأمري 2023 تويوتا كأمري 2023 ستاندرد LE بسعر 100 ألف ريال سعودي.

تويوتا كأمري 2023 LEF بسعر 104 ألف ريال سعودي.

وتويوتا كأمري 2023 هايبرد LEF بسعر 105 ألف ريال سعودي.

تويوتا كأمري 2023 GLEK في السعودية بسعر 114 ألف ريال سعودي.

تويوتا كأمري 2023 هايبرد GLEK بسعر 120 ألف ريال سعودي.

وتويوتا كأمري 2023 SE بسعر 130 ألف ريال سعودي.

تويوتا كأمري 2023 GLEX بسعر 145 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري2023 هايبرد GLEX بسعر 150 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة افضل السيارات الحديثة العائلية وصلت... سيارة تويوتا كأمري TOYOTA CAMRY 2023 أحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها الرائعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افضل السيارات الحديثة العائلية وصلت… سيارة تويوتا كأمري TOYOTA CAMRY 2023 أحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها الرائعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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