Lada niva Vision 4×4 “الروسي وصل” مواصفات واسعار سيارة لادا نيفا ٢٠٢٢

سيارة لادا نيفا من أحدث السيارات التي تم إطلاقها في عام ٢٠٢٢ وزاد انتشارها في الوطن العربي خاصة مصر والسعودية، حيث أن تتميز بمواصفات رائعة تميزه عن غيرها وتجعلها الخيار الأفضل في صيحة السيارات المطروحة لهذا العام، حيث تم تصنيفها من قبل شركة Lada niva Vision 4×4 ويتم الترويج لها تحت مسمى الوحش الروسي، كما تعتبر لادا نيفا من قائمة السيارات التي أثبتت وجودها في عالم السيارات منذ أن تم إطلاقها ولا زالت تكتسح الصدارة لدى الكثيرين، وقبل التفكير في شراء سيارة الأحلام لابد من التعرف على كافة مواصفاتها وأسعارها لاختيار الأنسب فيما بينها وذلك ما سيتم توضيحه فيما بلي.

مواصفات سيارة نيفا 2022

تتمتع سيارة لادا نيفا بالعديد من المواصفات التي تجعلها مكتسحة صدارة السيارات الأخرى والتي تتمثل فيما يلي:.

اتمتع بشكل مودرن ومميز، كما أنها من أنواع السيارات الرياضية التي تمتع بقوة دفع كبيرة.

يمكن تشغيل السيارة باستخدام الزر دون الحاجة إلى المفتاح.

تتميز بفتح في سقف السيارة تعطي السيارة وضع مختلف من الرقي.

كما أن المحرك يسع لألف وستمائة سي سي.

وتتميز بناقل يدوي وقوة مائة وأربعين حصان.

عجلاتها قوية جدا وتتحمل الطرقات القاسية بسبب جودة ومتانة الجلود المصنعة منها.

ناقل الحركة بها يعمل اوتوماتيكيا ومميز بستة سرعات مختلفة.

تدعم شاشات العرض ووصلت اليو اس بي والا يو اكس.

تتواجد بعد ألوان تتناسب مع السيدات والشباب لأنها عصرية تلائم جميع الأذواق بمختلف الأعمار.

سعر سيارة لادا نيفا 2022

يتسأل الكثير من الباحثين عن الأسعار الحالية لسيارة لادا نيفا وفقا للفواتير المتاحة في السوق المصري والسعودي، لذلك يمكنكم التعرف عليها فيما يلي وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة الأولى من سيارات لادا نيفا بمبلغ 850 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.

كذلك وصل في جمهورية مصر العربية إلى 220 جنيه فيما أعلى.

كما تختلف هذه الأسعار وفقا الوكلاء والموزعين في مختلف المعارض بجميع الأماكن، كذلك تتناقض الأسعار بقدر كبير عند شراءها من الشركة المصنعة أن أمكن بدلا من إهدار الأموال بين الوكلاء المستثمرين.