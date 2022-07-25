نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات الواعرة وصلت البلاد…سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية ومميزات عاليه وأسعار غير قابلة للمنافسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية ومميزات عاليه، عالم السيارات لم ينتهي من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والتطويرات الخاصة بفئة السيارات، حيث نرى أن المزايا الحديثة التي تعمل عن طريق المحركات ذات التقنيات عالية، ويعتبر تراث الهجين في السيارات حيث كلما زادت التقنيات والتكنولوجيا في السيارة ازدادت تطورها،وسعرها في السوق العالمي للسيارات، وايضا زيادة سعرها ونعم بأن التويوتا هي شركه عالميه معروفه يابانية على مستوى العالم.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS

سوف نقدم لكم كل ما تحتوى عليه سيارة سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 من واصفات ومميزات وأسعارها في البلاد

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

سيارة تويوتا كورولا كروس تتمتع بمواصفات عالية في التقنيات والتطورات الحديثة التي بها.

وسوف نعرفها في هذا هذه المواصفات التالية:

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 بها محرك هجين هذا محرك يتكون من أربعة أسطوانات وتشتغل عن طريق مولدين للمحرك.

بها محرك هجين هذا محرك يتكون من أربعة أسطوانات وتشتغل عن طريق مولدين للمحرك. حيث يكون سعة المحرك 2 لتر، وقوة الحصان تعمل بمقدار 194 حصان.

تعمل على نظام الدفع الرباعي للعجلات.

يكون التسارع فيها يبدأ من الصفر وحتى 100 كم في الساعة الواحدة، وأيضا في خلال ثمان ثوان .

تعتبر سيارة تويوتا كورولا 2023 اقتصادية في الوقود فإنها لا تفقد إلا القليل من اللترات لكل 100 كلم.

اقتصادية في الوقود فإنها لا تفقد إلا القليل من اللترات لكل 100 كلم. وهو ما يعادل 6.3 لترات.

حيث يوجد بها تطريزات رياضية هذه التدريبات تشمل ثلاثة لنوع هذه السيارة وهم

s,SE,XS

ونرى أن الفئة الطرازية s تأتي بتعليق رياضي أما الفئتين الأخيرتين فتم تعديل وتحديث الفرامل بهم.

تكون الفئتين الثانية والثالثة تأتي بملون بالأسود والأزرق.

تكون سيارة تريلا كورس 2023 تأتي بألوان حديثة وجديدة فيوجد منها الفضي والأحمر والذهبي والزيتي والأسود والأزرق.

السيارة بها خمس مقاعد قماشية من الداخل أم الفئة الثالثة فهي تحتوي على صناعة المقاعد من الجلد الفاخر .

مميزات سيارة تويوتا كورولا كروس هايبر 2023

تدعم النظام ابل القارب بلاي وهو نظام الاندرويد أوتو.

تحتوي على نقطة اتصال فور جي.

تدعم أيضا منافذ اليو اس بي.

تحتوي على الكثير من الأنظمة الأمنية مثل نظام فرملة الطوارئ.

وهي التي تساعد على الحفاظ على الممر، وبها نظام مراقبة النقطة العمياء.

بها تكييف من السهل التحكم فيه.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

يعتبر سعر السيارة مناسب جداً بالنسبة لمواصفات السيارة ومميزاتها وهو كالتالي:

من المؤكد أن سعر سيارة تويوتا كورولا مناسب جداً مع مواصفات ومميزات السيارة العالية وأسعارها كالتالي:-

ويصل سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية

قد يبلغ سعر الإصدار الأول من السيارة LE HEV هو 87.170 ريال سعودي.

أما سعر الإصدار الثاني من سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 XLE HEV هو 96.140 ريال سعودي.

ويصل سعر الإصدار الثالث من سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 LTD HEV هو 109.480 ريال سعودي.

سعر سيارة تويوتا كورولا في مصر

ويصل سعر السيارة في مصر إلى 349 ألف جنية مصري .

وسعر سيارة تويوتا كورولا 2023 في الامارات

يصل سعرها في الإمارات إلي 81 ألف درهم إماراتي .

سعر سيارة تويوتا كورولا بالدولار