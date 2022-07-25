قائمة بأفضل 10 سيارات كورية خلال عام 2022-2023

استطاعت الصناعة الكورية في مجال السيارات الاستحواذ على ثقة قائدي السيارات بالعالم، فقد تم وضع قائمة بأفضل 10 سيارات كورية خلال عام 2022 حققت مبيعات خيالية بجميع دول العالم والدول العربية على وجه الخصوص، نظراً لقوة محركاتها التي دائماً ما تمتاز بالدفع الرباعي الملائم جداً للسير على الطرق الوعرة التي تتمتع بها الكثير من الدول العربية والأمريكية، فالصناعة الكورية نجحت في أن تضع الصناعة اليابانية للسيارات جانباً خلال السنوات الأخيرة نظراً لارتفاع أسعار السيارات اليابانية بالمقارنة مع أسعار السيارات الكورية.

قائمة أفضل 10 سيارات كورية خلال عام 2022

سيارة 2022 Hyundai Elantra تأتي في المرتبة الأولى بالقائمة، استطاعت العلامة التجارية هيونداي بطرح سيارة رائدة في فئة سيارات السيدان المدمجة من خلال سيارة هيونداي إلنترا، التي توفير عدد كبير من المميزات والكماليات التي يبحث عنها ويرغب بها قائدي المركبات بالعالم، وتأني السيارة سبع مستويات مختلفة ويعد SEL IVT هو الأكثر انتشاراً من بينهم، ومتاز بمحرك 2.0 ذو دفع رباعي، أما عن سعر البيع يبدأ من 22245 دولار أمريكي.

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أفضل سيارات كورية خلال عام 2022

سيارة هيونداي توسان تأتي بالمرتبة الثانية والمعروفة بنظلم الأمان العالي على الطرق السريعة والوعرة، ومحركها تصل السعة الخاصة به إلى 1600 سي سي ذو دفع رباعي مع توفير 6 وسائد هوائية بالتصميم الداخلي للسيارة.

مازالت العلامة التجارية هيونداي مستمرة معنا في المرتبة الثالثة من خلال سيارة هيونداي فيرنا الأكثر مبيعاً، حيث تصل قوة المحرك الخاص بالسيارة إلى 1600 سي سي بقوة حصانية تقدر ب123 حصان، مع تزويدها بنظام داخلي خاص بتثبيت السرعة.

في المرتبة الرابعة جاءت سيارة هيونداي i20 وهي سيارة ذات محرك تبلغ سعته 1200 سي سي نظراً لأنها سيارة اقتصادية توفر الوقود إلى حد كبير.

في المرتبة الخامسة تأتي سيارة كيا بيكانتو الساحرة ذات المحرك ثلاثي الدفع حيث تبلغ سعته 1000 سي سي، مع قوة حصانية تبلغ 76 حصان أما عن ناقل الحركة هو يعمل أتوماتك.

في المرتبة السادسة تأتي سيارة كيا سيراتو الأكثر انتشاراً بالدول العربية، وتمتاز بمحرك قوي تبلغ سعته 1600 سي سي مع ناقل حركة أتوماتك، وتمتاز بشكلها الحديث ذات المصابيح العريضة الأمامية.

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في المرتبة السابعة تأتي سيارة كيا سبورتاج حيث تم تزويدها بمحرك سعته تبلغ 1600 سي سي واشتهرت بنظام الترفيهي الحديث المتوفر بها.

في المرتبة الثامنة جاءت سيارة سانج يونج ذات المحرك 1600 سي سي بدفع رباعي قوي، مع توفير ناقل حركة للسيارة يعمل أتوماتك.

في المرتبة التاسعة سيارة كيا ستونيك تأتي تلك السيارة ب6 سرعات مختلفة، محرك السيارة يتضمن يشمل النظام الكهربائي بالإضافة إلى محرك البنزين.

في المرتبة العاشرة سيارة هيونداي ستنافي بمحرك سعته تبلغ 1600 سي سي دفع رباعي أمامي، مع تزويدها بأحد أنظمة الترفيه.

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