قريباً جيب تطرح أول سيارة كهربائية من نوعها بالأسواق اعرف المواصفات

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عمر شويل - جدة أوضحت العلامة التجارية الأمريكية الخاصة بسيارات Jeep أنه من المقرر أن تطرح السيارة الكهربائية الخاصة بها لأول مرة بالأسواق بعد انتهاء فترة الاختبارات، حيث يتم إجراء عدد من الاختبارات عليها بالطرق العامة ومن خلالها تم التعرف على مواصفات أولية للسيارة على الرغم من عدم الكشف عنها رسمياً من قبل الشركة، كما تم أخذ عدد من الصور لها أثناء الاختبار والتي أوضحت التصميم الفريد للسيارة والعصري إلى حد كبير.

أول سيارة كهربائية من جيب قريباً بالأسواق

شركة جيب الأمريكية صاحبة أقوى العلامات التجارية في مجال السيارات أعلنت عن تجهيزها خلال الفترة الجارية لأول سيارة كهربائية كروس أوفر الجديدة كلياً، حيث تقوم الشركة بتجهيزها من خلال اختبارها بالطريق دون أي تمويهات فقد ظهرت بشكلها الكامل على الرغم من عدم الكشف الرسمي عنها، ومن المقرر خلال شهر أكتوبر القادم أن تعلن الشركة عن اسم السيارة من خلال معرض باريس للسيارات بالإضافة إلى الكشف عن المواصفات الكاملة لها من الداخل ومن الخارج.

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المواصفات الأولية للسيارة

من المقرر أن تأتي السيارة تحت بند السيارات صاحبة الفئة المتوسطة والمناسبة لكافة مستخدمي السيارات، ومن المتوقع أن يتم تزويد السيارة بالمحرك الكهربائي بيجو 2008، والذي تصل قدرته الحصانية إلى حوالي 136 حصان وإلى جانب مدى يصل إلى 482 كيلومتر، ومن المقرر أن يتم اعتماد السيارة على منصة e-CMP وهي المنصة صاحبة الدعم الكامل لعدد كبير من موديلات السيارات الكهربائية.

موعد طرح أول سيارة جيب كهربائية بالأسواق

من المتوقع وفقا لتصريحات الشركة أن يتم تجهيز وتصنيع السيارة بشكل كامل والانتهاء منها كلياً، على أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة من العام الجاري، ومن المتوقع أن تصل السيارة بشكل رسمي إلى الأسواق الأوروبية للسيارات في أول العام القادم، ولكن موعد وصولها لأمريكا الشمالية من المتوقع أن يكون آخر العام الجاري أول العام القادم، كما أشارت الشركة القائمة على الإنتاج أن بحلول عام 2025 سيتم طرح 2 سيارة كهربائية من نوع جيب بالأسواق.

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