نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا وسعر سيارة لاند روفر رنج روفر 2022 بالسعودية ” قوة فى الاداء وتصميم رياضي ساحر” في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة لاند روفر رنج روفر 2022 تميزت من بين سيارات الشركة الأمريكية صاحب العلامة التجارية لاند روفر رنج روفر بالتصميم الرياضي الساحر، وحرصت الشركة على تزويدها بمحرك قوي للسير على كافة أنواع الطرق الممهدة والطرق الوعرة، لذا يقبل مواطني المملكة عليها بشكل كبير، وحققت الشركة من خلال السيارة العديد من المواصفات التي يرغب بها قائدي السيارات، وتعد السيارة محور حديثنا اليوم هي من سيارات الجيل الرابع من ذلك النوع الذي تم طرحه بالأسواق في عام 1970م.

مواصفات سيارة لاند روفر رنج روفر 2022

تم تزويد السيارة من قبل الشركة المنتجة بعدد كبير من المواصفات والمزايا، منها تزويدها بنظام تحذير ونظام خاص بتثبيت السرعة التكيفي، مع إضافة الكبح الأوتوماتيكي القياسي لأعلى درجات ضبط السيارة في حالات الطوارئ، أما عن أبعاد السيارة طولها حوالي 5،052 أما عن ارتفاع السيارة يبلغ 219، متواجدة بالسيارة شاشة خاصة بتقديم المعلومات للسائق إلى جانب الترفيه، ومتوفر داخل لوحة القيادة نظام ملاحة على أعلى مستوى، راديو متصل بالأقمار الصناعية مع ميزة الشاحن اللاسلكي لشحن الجوالات، نظام صوتي قوي من خلال 35 مكبر للصوت.

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سعر بيع سيارة لاند روفر رنج روفر 2022 بالسعودية

سعر بيع سيارة فئة 3.0 لتر V6 HSE MHEV 360 PS” بالمملكة يبلغ 499،675 ريال سعودي فيما فوق.

سعر بيع سيارة رانج روفر فوج موديل العام فئة “5.0 لتر V8 فوج SE 525 PS” بالمملكة يبلغ 708،975 ريال سعودي فأكثر.

سعر بيع فئة أوتوبايوجرافي 2022 من السيارة “5.0L V8 Autobiography 525 PS” يبلغ حوالي 762،335 ريال سعودي فأكثر.

الموديل الكامل من السيارة فئة “5.0L V8 Autobiography LWB 525 PS” يبلغ حوالي 792،350 ريال سعودي فيما فوق.

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أنواع سيارة رنج روفر موديل 2022

تعددت الأنواع الخاصة بالسيارة حتى شملت أربع أنواع مختلفة، لكل نوع منها المواصفات والمميزات الخاصة، وبالطبع يختلف سعر بيع كل نوع عن الأخر وفقاً لمواصفات السيارة والكماليات المتوفرة بها، ولكن الأربع أنواع لا خلاف عليهم من حيث قوة المحرك:

سيارة رينج روفر سبورت موديل 2022.

سيارة رينج روفر فيلار موديل 2022.

سيارة رينج روفر إيفوك موديل 2022.

سيارة رينج روفر الجديدة موديل 2022.

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