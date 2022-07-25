سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة تعرف علي المواصفات المتميزة وجميع فئاتها في المملكة

سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة من الأمور الواجب معرفتها من قبل محبي السيارات، ومن الجدير بالذكر وجود عدد كبير من أنواع سيارات هيونداي 2022 في الأسواق حيث تم إتاحة 8 أشكال مختلفة من أنواعها بداية من سيارة سمارت وبلوغًا بسيارة بريميوم 1.6 بالإضافة إلى وجود محركات قوية لهذه السيارات بين الدفع الأمامي والرباعي والهايبرد لذلك نوضح لكم أهم الامتيازات والخصائص التي تتميز بها هذه السيارات بالإضافة إلى توضيح أسعار كل فئة منهم بالتفصيل.

سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة

وصل سعر سيارة هيونداي توسان الشكل الأول منها سمارت 103 ألف و425 ريال سعودي.

بالإضافة إلى وجود محرك دفع أمامي قوته 4 سلندر 2000 سي سي بإنتاج طاقة 156 حصان.

تتمثل المواصفات الرئيسية لهذه السيارة في وجود نظام البصمة ونظام حساسات الركن في الناحية الخلفية من السيارة.

مع وجود نظام تثبيت السرعة ويوجد بها كاميرا خلفية إضاءة بتقنية الليد.

كذلك فهي تحتوي علي جنوط مقاس 17 انش، ويوجد بها عجلة قيادة ذكية.

يوجد بها مر تعمل بالكهرباء في جانب السيارة مع وجود شاحن لاسلكي وشاشة ترفيه.

كما يوجد بها نظام إدارة الانزلاق من خلال الوسائد الهوائية.

لكن تأتي سيارة سمارت الثانية بوجود 4 وسائد بقيمة مالية 105 ألف و152 ريال سعودي.

مواصفات الشكل الثالث والرابع

الشكل الثالث لهذه السيارة تم إطلاقها تحت مسمى سمارت دفع رباعي وتتماثل مع الأشكال السابقة من حيث المواصفات لكن يوجد بها نظام دفع رباعي، وجاء قيمة هذه السيارة بمبلغ 107 ألف و 220 ريال سعودي، اما عن الشكل الرابع من هذه السيارة هي إصدار الكمفورت التي تباع بسعر 110 ألف و 65 ريال سعودي وهي تتماثل مع الشكل الأول من حيث المحرك ويوجد بها جنوط مقاس 18 أنش و6 وسائد هوائية مع وجود سقف بانوراما.

أسعار فئات توسان موديل 2023

الشكل الخامس من سيارة توسان هي شكل سمارت 1.6 الذي وصل سعرها إلى 112 ألف و625 ريال سعودي وبها محرك تيربو يتكون من 4 سلندر 1600 سي سي بإنتاج طاقة 156 حصان ونظام دفع أمامي وتوجد بها نفس المواصفات في الشكل الثاني منها.