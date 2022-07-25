العملاق الجديد وصل.. سيارة بي أم دبليو BMW 2023 أقوي سيارة كهربائية بمواصفات وأسعار جبارة

تعد تلك السيارة من السيارات ذات الذوق الرفيع فهي تقوم بمنافسة سيارة مرسيدس أس كلاس، نلاحظ تواجد مصابيح قوية بها مقسمة تعطي أضاءه قوية، كما يوجد بها أيضا شاشة من الخلف ذات حجم 31 إنش تنزل الشاشة من سقف السيارة مما يدل على الأبداع والتميز في صنع تلك السيارة، نجد أيضا المحرك سعته تكون حوالي 3 لتر توربو، نجد أيضا المحرك يكون بمثابة قوة 375 حصان فهو من المحركات القوية جدا، يكون الطول الخاص بقاعدة طول العربات 3,2 متر، تكون المصابيح التي توجد في الأمام مخفية وذلك لحمايتها من التصادم حيث يوجد عليها حامي على شكل شبكي، يوجد بها تقنية فتح وقفل السيارة عن طريق الهاتف بمفتاح رقمي، يوجد بها شاشة تعمل عن طريق اللمس وذلك لكي تضيف محتوى ترفيهي إلى السيارة وسوف نوضح أهم مواصفات السيارة بالتفصيل وسعرها من خلال هذا المقال.

مواصفات سيارة BMW 2023 الفئة السابعة

أخذ الكثير من الأشخاص يتساءلون عن مواصفات تلك السيارة وذلك لما أحدثت ضجة منذ نزولها ولأنها أيضا منافس قوي لسيارة مرسيدس أس كلاس لعام 2022 وسوف نوضح أهم المواصفات الخاصة بالسيارة من خلال النقاط التالية.

يوجد بها شريط حساس يمتد خلال لوحة القيادة توفر الأضاءة بشكل جيد.

يوجد بها 5 جيجا مما يجعلها تسمح للركاب بمشاهدة اليوتيوب للتسلية.

تتميز بالسهولة أثناء القيادة، إلى جانب نظام الأتوماتيك للقيادة.

يشعر من يركبها بالراحة ومناسبة جداً للسعر والتنقل في الأماكن الواعرة.

بها نظام حماية على المصابيح الأمامية يكون على شكل شبكة وتكون المصابيح مخفية وذلك لحمايتها من التصادم.

تكون أبوابها ذات سطح مشدود مما يجعلها ذات شكل مميز ورائع.

تكون المصابيح العلوية بها DRL.

نجد أن السيارة BMW 2023 الفئة السابعة تكون أطول من الإصدار السابق مما جعل مساحة التخزين بها تكون أكبر.

يكون الطول الخاص بالسيارة 5,4 متر، يوجد بها ناقل للحركة شكله يكون صغير ويوجد على وحدة التحكم داخل السيارة.

أسعار سيارة BMW 20223 الفئة السابعة

تكون أسعار تلك السيارة مناسبة جداً لشكلها وللمميزات التي بها وسوف نوضح السعر الخاص بها من خلال هذا النقاط التالية.