نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعملة بالسعودية بأرخص الأسعار وبحالة جيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة توجد سيارات مستعملة رائعة في السعودية للبيع، مثل سيارة تويوتا هايلكس ٢٠٢١، وهيونداي سوناتا ٢٠٢١، وهيونداي سانتافي ٢٠١٣ وغيرهم من السيارات الجيدة، الذي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم أبرز مواصفات تلك السيارات المستعملة في السعودية.

سيارة تويوتا هايلكس عام ٢٠١٢

أبرز مواصفات السيارة تويوتا هايلكس ٢٠١٢ تتميز باللون الأبيض، والناقل الاتوماتيك، وكاميرا خلفية، ومقاعد كهربائية، وانذار، وقفل مركزي.

توجد تويوتا هايلكس ٢٠٢١ في مدينة تبوك وسعرها كاش ٢٠,٠٠٠ الف ريال سعودي، وبالتقسيط ٢٥،٠٠٠ الف ريال، وللتواصل 596037750 أو +96696037750.

سيارة هيونداي سوناتا٢٠٢١

أبرز مواصفات السيارة هيونداي سوناتا ٢٠٢١ تتميز باللون البرونزي، والموتور والوقد البنزين، وسارت ٣٥,٠٠٠ كم فقط، والناقل الاتوماتيك، وباور، ومبدل أقراص، ومكيف.

توجد هيونداي سوناتا ٢٠٢١ في المدينة المنورة وسعرها الكاش ٦٠,٠٠٠ الف ريال سعودي، وبالتقسيط ١٠,٠٠٠ بالشهر وعشرون ألف مقدم، وللتواصل 0591722496,+966591722496.

للبيع سيارة هيونداي سانتافي ٢٠١٣

أبرز مواصفات السيارة هيونداي سانتافي ٢٠١٣ تتميز باللون الذهبي، وسارت ١٨٣,٠٠٠ كم فقط، وناقل اتوماتيك، وريموت كنترول، ووقود بنزين، ومشغل دي في دي، ووسادة هوائية للركاب.

توجد هيونداي سانتافي ٢٠١٣ في مدينة حفر الباطن وسعرها كاش ٤٥,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل 0+966582832918.

سيارة تويوتا كورولا ٢٠٢١

ابرز مواصفات السيارة تويوتا كورولا ٢٠٢١ تتميز بوجود باور، ونوافذ كهربائية خلفية، ونوافذ كهربائية أمامية، وناقل CVT ولونها أبيض، وتتميز أيضا بوجود مرايات كهرباء، وبلوتوث، وحساسات خلفية، ومكيف، ونظام ذكي لركن السيارة.

توجد تويوتا كورولا ٢٠٢١ في مدينة رفحاء وسعرها كاش ٦٢,٠٠٠ الف ريال سعودي، وبالتقسيط ٢,٥٠٠ بالشهر و٣٠,٠٠٠ الف ريال مقدم، وللتواصل 0591164926,+966591164926.

سيارة هيونداي توسان ٢٠١٧

أبرز مواصفات السيارة هيونداي توسان ٢٠١٧ تتميز بالوزن الأحمر، والمحرك الاتوماتيك، وجنوط، وانذار، ومشغل اسطوانات، وباور، وريموت كنترول.

توجد هيونداي توسان ٢٠١٧ في مدينة جدة وسعرها كاش ٢٥,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل 0581632753,+966581632753.

سيارة تويوتا كامري ٢٠١٨

أبرز مواصفات السيارة تويوتا كامري ٢٠١٨ تتميز باللون الأسود ونظام توزيع قوة الفرامل، وناقل اتوماتيك، وكاميرا خلفية.

توجد تويوتا كامري ٢٠١٨ في مدينة مكة وسعرها كاش ٣٢,٠٠٠ الف ريال سعودي، وللتواصل 0598381280,+966598381280.