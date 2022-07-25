سيارات مستعملة رخيصه السعر بالسعودية للبيع

سيارات مستعملة باسعار منخفضة بالسعودية، يتابع العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية السيارات المستعملة داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة السعودية بشغف بغرض الحصول على سيارة مستعملة باسعار منخفضه تتوافر فيها جميع المميزات والخصائص والإمكانيات التي تتشابه كثيرا مع السيارات الجديدة ولكن بسعر يناسب دخل الأسرة السعودية أو أسرة المقيم داخل المملكة السعودية وذلك بغرض إستخدامها في قضاء إحتياجتهم العائلية وتوفير الوقت والجهد الذي يضيع في الموصلات العامة والذهاب إلى العمل ويتوافر داخل سوق السيارات المستعملة بالسعودية عدد كبير من السيارات ماركة تويوتا الشهيرة وماركة هيونداي.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة للبيع:

تتوافر سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام سنة 2012 للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا في سوق السيارات المستعملة بالسعودية 13000 ريال سعودي.

تتميز السيارة تويوتا كورولا بلون خارجي أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك مع إصدار أوتوماتيك بالكامل.

عداد الممشى للسيارة تويوتا كورولا بلغ 155000 كيلو متر.

نظام الصوت في السيارة تويوتا كورولا مزود ببلوتوث.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى التواصل مع البائع على الرقم 591601172 أو من خلال الواتس آب على الرقم 0096691601172.

للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة:

متاح سيارة هيونداي إلنترا مستعملة أول إستخدام سنة 2019 للبيع في مدينة الشرقية.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة في سوق السيارات المستعملة بسعر 45000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي إلنترا متوفرة بطراز أوتوماتيك 1.6L GL HB.

عداد الممشى للسيارة هيونداي إلنترا بلغ 76000 كيلو متر.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

تمتاز السيارة هيونداي إلنترا بلون خارجي رمادي.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

وسائل الراحة في السيارة هيونداي إلنترا مكونة من مكيف ومرايات كهربائية وفرش قماش وباور.

نظام الصوت في السيارة هيونداي إلنترا عبارة عن مدخل AUX ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي وراديو كاسيت.

وسائل الأمان في السيارة هيونداي إلنترا عبارة عن نظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية للسائق.

السيارة هيونداي إلنترا بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وكشافات ضباب.

السيارة هيونداي إلنترا البودي وكالة وخالية من الصدمات.

للحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى التواصل مع البائع على الرقم 00966537533468.