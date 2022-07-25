سيارات مستعملة في السوق السعودي باسعار مناسبة للجميع كاش او تقسيط

سيارات مستعملة في السوق السعودي باسعار مناسبة للجميع، نظرا للظروف المعيشية الحالية وتزامنها مع غلاء أسعار السيارات الجديدة عالميا إتجه المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية إلى البحث عن سيارات مستعملة بأسعار مناسبة والتي تتوافر بكثرة في أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية.

للبيع سيارة هيونداي أكسنت:

متوفر للبيع سيارة هيونداي أكسنت سنة الصنع 2012 مستعملة بسعر 15000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت مستعملة متواجدة في مدينة الرياض.

يمكن الحصول على السيارة هيونداي أكسنت مستعملة عن طريق دفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة باللون الفضي.

السيارة هيونداي أكسنت تم قيادتها 180000 كيلو متر.

السيارة هيونداي أكسنت مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي أكسنت البنزين.

السيارة هيونداي أكسنت مزودة بفتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ومرايات كهربائية.

السيارة بها ريموت كنترول ونظام الركن الذكي للسيارة ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد.

النوافذ في السيارة هيونداي أكسنت الأمامية والخلفية كهربائية وزجاج فاميه.

السيارة بها نظام صوت مكون من بلوتوث وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي.

السيارة بها كافة وسائل الأمان مثل نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

السيارة بها حساسات خلفية وحساسات أمامية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة بها جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

للحصول على السيارة هيونداي أكسنت يرجى الإتصال على 595129549 أو التواصل عن طريق الواتس آب 0096690184640.

للبيع سيارة كيا أوبتيما مستعملة بالسعودية:

متاح للبيع في سوق السيارات المستعملة سيارة كيا أوبتيما مستعملة سنة الصنع 2018 بسعر 32000 ريال سعودي.

السيارة كيا أوبتيما مستعملة متواجدة في مدينة رأس الخفجي.

السيارة كيا أوبتيما تأتي بطراز أوتوماتيك GTL.

السيارة كيا أوبتيما تم قيادتها 108000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة كيا أوبتيما أوتوماتيك.

الوقود المستخدم في السيارة كيا أوبتيما البنزين.

السيارة كيا أوبتيما مزودة بكاميرا خلفية وكشافات ضباب وإنذار.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وفتحة سقف وفرش جلد ومكيف.

للحصول على السيارة كيا أوبتيما يرجى الإتصال على 0598381280 أو التواصل على الواتس آب على 00966598301280.