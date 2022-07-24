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عمر شويل - جدة سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في السعودية هو بمثابة السعر المناسب لفئة عريضة للمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد السيارة toyota prado 2022 السيارة الأمثل المقدمة من توكيل شركة تويوتا عبداللطيف جميل في السعودية، والتي تضم مواصفات مذهلة تلائم طبيعة طرق المملكة.

سعر سيارة تويوتا برادو 2022 في السعودية toyota prado 2022 اعرف المواصفات تفصيلًا

نقدم لكم في الفقرات التالية كل المواصفات الخاصة بالسيارة تويوتا prado 2022 بكل إصداراتها، حيث يوجد منها إصدارات عديدة بلغت الإحظى عشرة إصدار من توكيل عبداللطيف جميل تويوتا داخل المملكة العربية السعودية، والتي إشتهرت جميعها نظرًا لما تضمه السيارة من مواصفات متنوعة لكل إصدار على حدًى.

سيارة تويوتا برادو

تضم سيارة تويوتا برادو مواصفات فريدة ميزتها عن سائر الطرازات الأخرى من السيارات الرياضية في المملكة، فهي تضم كشافات قوية لإضاءة أقوى على الكريق ليلًا، مع صندوق مبرد لحفظ الأطعمة والمشروبات باردة للسفر والطرق الطويلة، هذا بجانب برنامج العناية الشامل من عبداللطيف جميل الذي يضم برنامج ضمان لصيانة السيارة.

برادو 2022

جاء الإصدار الأول من السيارة برادو 2022 بالمواصفات التالية:

محرك 4 سليندر بسعة 2.4 لتر، يعمل بقوة 164 حصان.

العزم الأقصى للدوران في السيارة برادو هو 246 ن.م.

أما ناقل الحركة في السيارة فهو من النوع الأوتوماتيكي الذي يدعم التحكم اليدوي.

تضم السيارة عدد 6 سرعات اتوماتيكة.

السيارة من فئة السيارات الرياضية التي تسير بنظام الدفع الرباعي.

صممت السيارة بخزان للوقود سعته 87 لتر، وهي تسير بمعدل كفاءة استهلاك للوقود 10.6 كم/لتر.

تتسع السيارة برادو لعدد 5 ركاب.

تأتي بإطارات بمقاس 265/55R19

أبعاد السيارة هي 4565×1885×1845 مم.

toyota prado 2022

أما ما بخص سعر إصدارات السيارة فهي كالتالي:

الإصدار toyota prado TXL 3DOOR بسعر 165,140 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado TXL1 بسعر 165,140 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado TXL 3 بسعر 175,145 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado TXL DIESEL بسعر 185,380 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado TXL2 DIESEL بسعر 190,900 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado TXL3 DIESEL بسعر 195,845 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado TXL1 V6 بسعر 190,210 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado TXL2 V6 بسعر 197,340 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado VX1 بسعر 204,585 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado TXL 70TH ANNV بسعر 204,585 ريال سعودي.

الإصدار toyota prado VX MIDNIGHT بسعر 221,605 ريال سعودي.

قدمنا لكم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 تفصيلًا، كما قدمنا لكم سعر كل إصداراتها في السعودية، وهءا ضمن ما نقدمه لكم يوميًا من أخبار السيارات الجديدة والمستعملة داخل المملكة.