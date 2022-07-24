سيارات مستعملة سيدان وعائلية للتنازل بدون مقابل وبدون شروط، أولى عروض التقبيل في تقريرنا اليوم هي سيارة شيفروليه سلفرادو دبل موديل 2021 طالع عدادها 26000 كم، الماكينة 6 سلندر وناقل الحركة أوتوماتيك والسيارة متواجدة بالمنطقة الشرقية. التجهيزات والمميزات: حساسات أمامية وخلفية، إمكانية تشغيل السيارة عن بعد، تشغيل المحرك بصمة، كاميرا خلفية، مصابيح ليد، إضاءة ترحيب بباب السيارة، جنوط 20 إنش، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي، مقاعد جلد، مكيف أوتوماتيك، إمكانية عرض المعلومات على الزجاج، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات. كما أنها مزودة بنظام التحذير في المناطق العمياء، حساس كفرات، نظام المساعدة في المرتفعات، وسائد هوائيه، تحكم كهربائي بالمقاعد. السيارة للتنازل بدون مقابل على الراجحي بقسط شهري 1836 ريال، تم سداد 5 أقساط ومتبقي دفع 55 قسط + 30000 دفعة نهائية.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

ثاني عروض التقبيل اليوم هي سيارة نيسان اكستيرا ستاندر موديل 2021 طالع عدادها 39000 كم، ماكينة دفع خلفي 4 سلندر حجمها 2500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك. السيارة مضاف عليها عازل حراري ضمان 5 سنوات + نانو سيراميك ضمان 3 سنوات، بالاضافة إلى تلبسي للمقاعد والأرضيات والطبلون. التجهيزات والمميزات: انوار ليد عالي واطي مع اربع عدسات LED، ليد نهاري، كشافات ضباب، جنوط الومينيوم مقاس 18 انش، مقابض كروم، وطايات جانبية فايبر، حنايا عفش فايبر، أربعة حساسات خلفية، جناح خلفي، ريموت، تشغيل ذكي، مقاعد قماش، مرايات كهربائية، زجاج كهربائي، نظام السنتر لوك، تحكم دركسيون، مثبت سرعة، عداد رحلات. السيارة للتنازل بدون مقابل على الراجحي بقسط شهري 1444 ريال، تم سداد 10 اقساط من أصل 60 وتبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 46 ألف ريال.

السيارة الثالثة ضمن عروضنا اليوم هي شانجان CS85 2021 طالع عدادها 29000 كم، ماكينة تيربو 4 سلندر حجمها 2000 سي سي والقير أوتوماتيك، يتم تغيير الزيت في موعده بالوكاله وسبب التنازل هو الرغبة في سيارة عائلية أكبر حجماً. التجهيزات والمميزات: حساسات أمامية وخلفية، 3 أنماط للقيادة، مصابيح أمامية LED، نظام مكابح مانع للإنغلاق (ABS) + خاصية توزيع قوة الكبح ألكترونياً، نظام المساعدة على صعود المرتفعات + المساعدة على نزول المنحدرات، نظام مكابح الطوارئ الاوتوماتيكي، جنوط 19 انش، سقف بانوراما. السيارة للتقبيل على الراجحي بقسط شهري 1600 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 14 قسط من أصل 60 وتبلغ قيمة دفعة التملك 20000 ريال.

سيارات للتقبيل بأقل قسط شهري

آخر عروض اليوم هي سيارة جيلي ازكارا دفع رباعي فل موديل2021 طالع عدادها 40000 كم، ماكينة 3 سلندر حجمها 1500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك. البودي به تعديل بالرفرف الأيمن الخلفي بدون رش مع إضافة نانو وحماية مقدمة وتظليل حراري. التجهيزات والمميزات: حساسات أمامية وخلفية، فتحة سقف بانوراما، جنوط 18 انش، كاميرا 360 درجة، فرامل مانعة للانغلاق، نظام التحذير في المناطق العمياء + نظام تحذير مغادرة المسار، حساس لمراقبة ضغط الإطارات، إضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، تشغيل ذكي، دخول بالريموت، عجلة قيادة متعددة الاغراض، مقاعد جلد، مكيف متعدد المناطق. السيارة للتقبيل بدون شروط على الراجحي بقسط شهري 1284 ريال، تم سداد 13 قسط ومتبقي 47 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 35 ألف ريال.