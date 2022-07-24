نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 الفاخرة وسعر Toyota highlander 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 ، أعلنت شركة تويوتا اليابانية صاحبة العلامة التجارية في صناعة السيارات الفاخرة حول العالم. عن مواصفات Toyota highlander 2023 والتي تخلت عن الكثير من مواصفاتها السابقة من المحرك والتصميم الخارجي للسيارة. ولكن تحتفظ بشكلها الرياضي المتميز كما عودتنا تويوتا. واليوم سوف نستعرض لكم أهم المواصفات في السيارة وسعر تويوتا هايلاندر 2023 في الأسواق العالمية وسعرها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال السطور القليلة القادمة فتابعوا معي التالي.

مواصفات تويوتا هايلاندر 2023

غيرت تويوتا الكثير من إمكانيات السيارة هذا العام وسوف نبدأ أولا بإمكانيات المحرك حيث غيرت الشركة اليابانية. وتخلت عن محرك v6. كما تم إضافة محرك رباعي الأسطوانات (4سيلندر) يعمل بنظام تيربو وبقوة حصانية 265 وبسعة لترية 2.4 لتر. و418 لعزم الدوران نيوتن لكل متر. وبذلك المحرك الذي تم تغييره يكون أقل قوة حصانية بمعدل 30 حصان عن العام الماضي ولكن بعزم أقوى نحو 62 نيوتن لكل متر. كما تم توفير أيضا بضع من الوقود لسعة المحرك بمقدار 1.1 لتر عن المواصفات السابقة.

تويوتا هايلاندر 2023 سوف تستهلك وقود ليس كثيرا حيث تستهلك 1 لتر لكل 10 كيلو متر ويجب ملاحظة بأن المحرك الجديد ذات الأربع أسطوانات يتصل بمحركين أخرين يعملون بالكهرباء مع ناقل حركة cvt مكون من 8 سرعات. كما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي للأربع عجلات.

مواصفات Toyota highlander 2023 من الداخل

تحتوي سيارة تويوتا هايلاندر 2023 من مقصورة بالداخل وفي الوسط شاشة تعمل باللمس حيث تأتي بمقاس 12 بوصة. ولوحة عدادات رقمية أمام السائق لعرض ملاحظات السيارة والسرعة وجميع المعلومات في السيارة. وفي جميع فئات هذه السيارة تعمل بنظام المعلومات والترفيه (Toyota Audio Multimedia). والمتواجد أيضا في تندرا 2022.

كما تحتوي مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 من الداخل على 7 مقاعد أول صفين يمكن الركوب والإحساس بالراحة أما الصف الثالث يعتبر أكثر ضيقا من الصفين الأماميين لذلك يفضل ترك الصف الثالث لركوب الاطفال.

فئات Toyota highlander 2023

تأتي مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 من سبعة طرازات يمكن الاختيار بينهم حسب ما يثير إعجاب كل شخص حيث تأتي من الطرازات التالية ويجب ملاحظة أن يختلف كل طراز عن الأخر بتغييرات طفيفة.

Toyota highlander L 2023.

تويوتا هايلاندر 2023 LE.

highlander هايبرد.

فئة هايلاندر XLE.

فئة تويوتا هايلاندر 2023 XSE.

طراز ليمتد 2023.

فئة بلاتنيوم.

وسائل الأمن والسلامة في مواصفات تويوتا هايلاندر 2023

حصلت السيارة اليابانية على شهادة معتمدة في الأمن والسلامة من NHSA وذلك بمقدار 5 نجوم للتصادم الخلفي و5 نجوم للتصادم الأمامي. و5 نجوم في من الاصطدام من جانبي السيارة. وتأتي مواصفات Toyota highlander 2023 من للأمان من التالي.

كاميرا خلفية لركن السيارة وللرؤية الخلفية.

مستشعر أمامي للاصطدام من الأمام.

كشف حركة المشاة والتحذير منه.

فرملة تلقائية في حالة الطوارئ.

كما تحتوي على نظام لتثبيت السرعة.

نظام تحذيري عن طريق مستشعر في عجلة قيادة السائق لتحذير السائق عند مغادرة المسار.

مراقبة النقطة العمياء من جانبي الطريق.

الألوان المتاحة لسيارة Toyota highlander 2023

كما ذكرنا في من خلال الفقرات القادمة بأن سيارة تويوتا هايلاندر 2023 تم نزول منها عدة طرازات وهما 7 طرازات مختلفة. ولا يختلف الطراز عن الطراز الأخير إلا في تغييرات بسطية من حيث فتحة السقف وبعض التغييرات الداخلية مثل الشاشة الداخلية وتم نزول السبعة طرازات بألوان عديدة حيث كل طراز له 5 ألوان وهما (أبيض، فضي، أسود، بترولي، أحمر داكن).

سعر تويوتا هايلاندر 2023

يأتي سعر Toyota highlander 2023 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 38 ألف دولار أمريكي للفئة الأولى وحتى 47 ألف دولار أمريكي للفئة السابعة وهي البلاتنيوم. كما يأتي سعر تويوتا هايلاندر 2023 في السعودية بسعر 141 ألف ريال سعودي للفئة الأولى و152 ألف ريال سعودي للفئة السابعة. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة سوف سيدأ سعر السيارة من 135 درهم إماراتي حتى 140 درهم إماراتي لأفضل فئة.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم مواصفات تويوتا هايلاندر 2023 وسعر تويوتا هايلاندر 2023 في السعودية والإمارات. نتمنى أن تكون المقالة مفيدة لكم كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.