نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات بورش تايكان الكهربائية 2023 وسعرها في السعودية ومميزات السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات بورش تايكان الكهربائية 2023 ، بشكل رسمي تم الكشف عن سيارة Porsche Taycan 2023 التي حصلت على تحديثات على موديلها 2022 الحالي، السيارة ترتبط بمعظم تجديدات البرمجيات حيث سيجد المشترين للسيارة بورش تايكان الكهربائية نظام Porsche Communication Management المُحَدث بواجهة للمستخدم منقحة كما أن هناك شاشة مربعة ملونة تتضمن تحديثات نظام Spotify Integration كما أصبحت السيارة تدعم لاسلكياً Android Auto وللمزيد عن كم سعر بورش تايكان؟ و كم سعر سيارة بورش الكهربائية؟ و بورش تايكان كم حصان؟ فتابعونا

مواصفات بورش تايكان الكهربائية 2023

سيارة Porsche Taycan 2023 تم تحديث تقنياتها. كما تم توفير مميزات جديدة لكي تصنف محطات شحن السيارات الكهربائية حسب أنواع شواحنها. وتلك الميزة الأخيرة ستكون مفيدة للغاية لأنه سيجعل مالكين السيارة يتمكنون من العثور بسهولة أكبر على أجهزة الشحن السريع عالية السرعة (للتيار المستمر). كذلك تستفيد مواصفات بورش تايكان الكهربائية 2023 من عدد قليل من تحديثات مجموعة نقل الحركة.

حيث أنه تم إضافة إمكانية إلغاء تنشيط المحرك الأمامي في وضعي : العادي ومدى الشحن الطويل. وهذا في مواصفات بورش تايكان التي تعتمد على محركين. كذلك تم تحسين الإدارة الحرارية بحيث يمكن لبطارية السيارة التهيئة بشكل أسرع وبدرجة حرارة أعلى. وهذا يضمن أداء منحنى الشحن الأمثل حتى في حالة الشحن. وإضافة على هذا يتم الآن الاحتفاظ بإعدادات بورش تايكان الكهربائية الخاصة بالاسترداد عند التبديل بين أوضاع القيادة. كما أصبح مؤشر الدفع الكلي للعجلات الموجود على لوحة العدادات يوضح تدفقات الطاقة .

بورش تايكان كم حصان؟

مواصفات بورش تايكان الكهربائية 2023 تأتي بإصدارين من المحركات الكهربائية الأول لطراز S حيث ستحصل تلك السيارة على محركات كهربائيين واحد للمحور الأمامي وآخر للخلفي.

المحرك الأول لطراز S :-

ينتج قوة 225 حصان.

عزم الدوران 325 رطل قدم.

المحرك الثاني لطراز S :-

يعمل بقوة 449 حصان.

عزم الدوران 450 رطل قدم .

مع عمل المحركان معا ستنَتُج قوة إجمالية تبلغ 750 حصان. بالإضافة إلى إجمالي عزم دوران يبلغ 774 رطل قدم. كما تمتلك بورش تايكان الكهربائية طراز S تسارع يبلغ 2.4 ثانية من 0 الى 100 كم. كذلك يمكن الوصول لسرعة 170 كم خلال 6.0 ثانية. وسرعة 240 كم خلال 15.2 ثانية. أما عن سرعتها القصوى فتبلغ 260 كم في الساعة.

مواصفات بورش تايكان الكهربائية 2023 المحرك الثاني لطراز PBP :-

يأتي المحرك بقوة إجمالية تبلغ 469 حصان وإجمالي عزم دوران يصل لـ 263 رطل قدم. كما تمتلك بورش تايكان الكهربائية بطارية 83.7 كيلو واط. يتسارع المحرك من 0 الى 100 كم في 4.7 ثانية. كذلك تصل السيارة لسرعة 170 كم خلال 10.3 ثانية. وسرعة السيارة القصوى تبلغ 236 كم في الساعة.

كم سعر بورش تايكان؟ و كم سعر سيارة بورش الكهربائية؟

مواصفات بورش تايكان الكهربائية 2023 حصلت على تحديثات أخرى تضمنت تجديدات صغيرة على خيارات الإطارات. كما توفرت موسع لكي يتحكم في الإضاءة المتغيرة للسقف الزجاجي البانورامي وهذا يتيح ضبط شفافية السقف بخطوات قليلة. يمكن للعملاء تجهيز بورش تايكان الكهربائية بكاميرات قيادة أمامية وخلفية. أما عن كم سعر بورش تايكان؟ فنتوقع زيادة سعر بورش تايكان بالمقارنة مع سعر سيارة بورش تايكان 2022 الحالية. ولكن التكهنات الحالية أن السيارة من الممكن أن تتوفر بداية من سعر 88.000 دولار أي 330.000 ريال كما أن أعلي سعر للسيارة يبلغ 188.000 دولار أي 704.000 ريال.