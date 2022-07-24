نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار رنج روفر 2022 بالسعودية .. مواصفات خيالية وسرعة جنونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار رنج روفر 2022 بالسعودية.. سيارات رنج روفر هي الأفخم والأشهر في عالم السيارات والتي يتمناها كل الأشخاص سواء امتلاكًا أو تجربة قيادتها فالاسم التجاري الخاص بالسيارة هو صاحب الشهرة الأوسع على الإطلاق في عالم السيارات لذلك فهي تتربع على قائمة المبيعات والإصدارات الحديثة والأحدث في الأسواق السعودية .

ويبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن المميزات التي تتوافر في الإصدار الجديد من رنج روفر لعام 2022 وذلك من أجل اقتناءها وشراءها فتتوفر السيارة السبورت محرك قياسي سوبر تشارجد من نوع الدفع الرباعي للعلاج مكون من 6 أسطوانات على شكل 7 سعة 3 لتر يستطيع كل منهم توليد قوة 340 حصان بعزم قوي ودوران شديد بقدرة 450 نيوتن ميتر وهذا المحرك يستهلك 10.8 لتر من الوقود كل 100 كيلو متر ويسمح للسيارة أن تتسارع من 5 إلى 100 كيلو متر في 7 ثوان فقط وسرعة قصوى تصل إلى 210 كيلو متر في الساعة كما أن عليه تروس أوتوماتيك تتألف من 8 سرعات.

أسعار رنج روفر 2022 بالسعودية

أما بالنسبة للمحرك الثاني فهو سوبر تشارجد بقوة دفع رباعي مؤلف من 8 أسطوانات على شكل 7 سعة 5 لتر يستطيع كل منهم توليد قوة 525 حصان .

وعزم ودوران بقدرة 625 نيوتن متر ويستهلك 8.8 لتر من الوقود كل 100 كيلو متر.

مميزات سيارة رنج روفر 2022

ويسمح للسيارة لتحقيق تسارع من صفر إلى 100 كيلو في 5 ثوان فقط وسرعة قصوى تصل إلى 225 كيلو متر في الساعة وبنفس التروس الأوتوماتيك.

وفيما يخص سعر سيارة رنج روفر سبورت 2022 والتي تتوافر في المملكة العربية السعودية .

لدى الوكيل الرسمي للشركة فيتراوح من 355 ألف ريال سعودي و 560 ريال سعودي.

وفقًا لمميزاتها والمواصفات التي تظهر في السيارة . ويتم تشغيل السيارة بمحرك قوي توربيني.

ويأتي بقوة 246 حصان بسعة 2 لتر مؤلف من أسطوانات يطلق عليها اسم p250.

ويأتي الشكل قياسي مع فير مؤلف من 9 سرعات أوتوماتيك ونظام الدفع الرباعي.

هو الذي يجعلها السيارة الأفضل في الاختيار.

أسعار رنج روفر 2022 بالسعودية

تستمد رنج روفر كسيارة حديثة قوتها من المحرك القوي والذي به ثمان أسطوانات قوية بسعة 5 لتر بقوة 525 حصان .

بعزم ودوران يبلغ 625 نيوتن على المتر مع ناقل الحركة صاحب الثمان سرعات الأوتوماتيك .

وتتمكن المركبة من تسارع من صفر إلى 100 كيلو متر خلال 5 ثوان فقط .

مع الحفاظ على معدل الاستهلاك الخاص بالوقود 12.8 كيلو متر لكل لتر وتصل السرعة القصوى لها 225 كيلو متر في الساعة.