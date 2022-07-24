في سلطنة عُمان سيارات مستعملة لا تتجاوز 500 ريال بحالات نادرة وممتازة

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في سلطنة عُمان سيارات مستعملة بحالات ممتازة كالجديدة حيث تمتاز دولة سلطنة عُمان بسياراتها المستعملة تبدو كالجديدة بسبب قلة الاستهلاك وجودة استعمال المنتج، نقدم سيارات مستعملة في سلطنة عُمان بسعر رخيص لا يتعدى ال 500 ريال، مع تقديم أشهر السيارات المستعملة الرائدة والتي اكتسبت موثوقية عالية لدى عملائها. في سلطنة عُمان سيارات مستعملة هوندا سيفيك موديل 1997 مستعملة سيارة سيدان ذات طراز قديم يسع محركها من الوقود 1400 سي سي والناقل الحركي الخاص بها رباعي الأسطوانات وبه 5 سرعات أوتوماتيك.

عدد المسافات التي قطعتها سيفيك 20 ألف كم.

موقع تواجد السيارة غي مدينة البريمي.

السيارة بحالة ممتازة لا أعطال أو حوادث.

الدهان أصلي.

السيارة مرخصة ومؤمنة بشكل إلزامي.

تحتوي على مكيف، ميزة الدخول بدون مفتاح، أضوية زيتون، وسائد هوائية، أنظمة أمان.

سعر هوندا سيفيك مستعملة في سلطنة عُمان 450 ريال. نيسان مكسيما موديل 1999 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم والموتور قوي حيث يسع 3000 سي سي من البنزين ويملك قوة 240 حصان وعزم دوران 288 نيوتن. متر، له 6 أسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك.

عدد المسافات التي قطعتها مكسيما 10 ألاف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الشرقية بمنطقة صور.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج وبدون حوادث.

أعيد دهانها كليا.

السيارة غير مؤمنة وغير مرخصة.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، راديو، بلوتوث، شاشة وسائط تعمل باللمس، مصابيح ضوئية، أنظمة حماية ضد الأخطار.

سعر نيسان مكسيما مستعملة في سلطنة عُمان 450 ريال. نيسان صني موديل 2001 مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم عائلية، يعمل محركها على سعة 1300 سي سي وقوة 92 حصان وعزم دوران 109 نيوتن. متر، مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات خماسي السرعات.

عدد المسافات التي قطعتها صني 100 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الداخليه بمنطقة بهلاء.

السيارة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة مؤمنة وتم ترخيصها.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، مثبت سرعة، مصابيح ضوئية، انذار ضد السرقة، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام ملاحة دقيق، راديو، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي.

سعر نيسان صني مستعملة في سلطنة عُمان 450 ريال. عمر شويل - جدة في سلطنة عُمان سيارات مستعملة لا تتجاوز 500 ريال بحالات نادرة وممتازة - ثقفني

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