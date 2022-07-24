اقوى وافضل عروض تقسيط سيارات تويوتا 2022 من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات

عروض تقسيط سيارات، سيارة تويوتا برادو من أكثر السيارات الحديثة شهرة، وبها الكثير من المميزات التي جعل الكثير من الناس يقبل عليها بشكل كبير، وقد قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم الكثير من العروض الخاصة بهذا النوع من السيارات، ومن أهم العروض المقدمة هو إمكانية الحصول على السيارة بالتقسيط على عدة دفعات، ة يتساءل الكثير من الناس عن تفاصيل هذا العرض المقدم، وهو ما سوف نتعرف عليه الآن من خلال السطور التالية.

تقسيط سيارات تويوتا برادو 2022

قدمت شركة عبد اللطيف جميل احدث العروض المميزة على سيارة تويوتا 2022، وهذا العرض خاص لهذا العام 2022، ومن أهم هذه العروض هو عرض التقسيط وهذا العرض عبارة عن الآتي:

يمكن لأي شخص امتلاك هذه السيارة بكل سهولة وذلك بتقسيط المبلغ الخاص بالسيارة على مدار ٥ سنوات. كما يمكن للمشتري الاختيار بين جميع الألوان المتوفرة من هذا النوع من السيارة مع إمكانية زيادة مدة التقسيط حسب النوع الذي يتم اختياره. أما بالنسبة للمقدم يتم دفع قيمة الضريبة كاش فقط. ويتم دفع مبلغ محدد كل شهر وهو 10000 آلاف ريال سعودي. ومن الممكن متابعة جميع الأخبار الخاص بالسيارة من خلال الموقع الخاص بالمعرض، ويتم تحديد قيمة القسط حسب حالة المشتري.

عروض تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022

كما أنه توجد مجموعة من العروض المميزة على السيارات وهي: