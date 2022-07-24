نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارت الرياضي وصل… سيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA 2023 اهم مواصفاتها وألوانها الجذابة ومزايها الداخلية والخارجية وأسعار فئاتها الخيالية في المقال التالي

سيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA 2023 ،تعد سيارة تويوتا كورولا 2023 من نوع الهاتشباك والسيدان الهجينة تتوفر في السوق السعودي من خلال خمس فئات مختلفة في المواصفات والسعر وتم تصميم الفئتين ( SE, XSE) فقط بتصميم الهاتشباك وتشمل سيارة تويوتا كورولا 2023 خيارين للمحرك وبها وسائل أمان متعددة ونستعرض معكم أهم مواصفات ومميزات وأسعار السيارة في السوق السعودي. سيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA 2023 مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2023 تعد سيارة تويوتا كورولا 2023 سيارة يابانية الصنع من سيارات السيدان تحتوي على خيارين للمحرك.

سيارة يابانية الصنع من سيارات السيدان تحتوي على خيارين للمحرك. المحرك الأول تبلغ قوته 138 حصان ويأتي بسعة 1800 سي سي.

وتتسارع سيارة تويوتا كورولا من خلال المحرك الأول من الثبات وحتى 100 كيلومتر خلال 9.2 ثانية فقط.

ويبلغ عزم دوران المحرك 154 نيوتن لكل متر.

بينما المحرك الثاني تقدر قوته بنحو 193 حصان وتبلغ سعته 2000 سي سي.

ويتكون من أربع سلندرات ويتسارع من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 7.5 ثانية.

وسائل الأمان والسلامة بسيارة تويوتا كورولا 2023

تحتوي المقاعد الأمامية للسيارة تويوتا كورولا 2023 على وسائد هوائية.

يوجد بالسيارة حساسات ركن خلفي وتحتوي على كاميرا خلفية لمراقبة الطريق.

ويوجد بها نظام تحذير من الاصطدام.

تشتمل على نظام مراقبه النقاط العمياء.

تدعم نظام تتبع المسار الذي يساعد على التوجيه عند القيادة.

تشتمل على مكابح تلقائية عند الطوارئ. أسعار فئات سيارة تويوتا كورولا 2023 تويوتا كورولا 2023 XLI الفئة الأولى يبلغ سعرها 79.000 ريال سعودي. تويوتا كورولا 2023 XLI EXEUTIVE تتوفر بسعر 80.000 ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2023 XLI MR سعرها 86.000 ريال سعودي.

الفئة الرابعة سيارة تويوتا كورولا 2023 GLI MR متاحة بسعر 92.000 ريال سعودي.

الفئة الخامسة سيارة تويوتا كورولا 2023 XLI EXEUTIVE HEVLتتوفر بسعر 92.000 ريال سعودي. ألوان سيارة تويوتا كورولا 2023 تتوفر سيارة تويوتا كورولا 2023 من خلال 6 ألوان مختلفة: لون أحمر مايكا معدني

/ أسود مايكا / رمادي سيليستي معدني / رمادي معدني / فضي معدني / أبيض لؤلؤي بلاتينوم المزايا الخارجية والداخلية للسيارة تويوتا كورولا 2023 تشمل جنوط من الألومنيوم بمقاس 17 بوصة.

يوجد بها إضاءة نهارية DRL.

تدعم نظام الدخول الذكي للسائق والراكب الأمامي.

وتحتوى على جناح خلفي.

تحتوي على شاشات معلومات متعددة الوسائط مقاسها 4.2 بوصة.

يمكن التحكم بالنوافذ أوتوماتيكيًا.

يوجد بها فتحات تكييف خلفية وواقيات للشمس. عمر شويل - جدة وحش السيارت الرياضي وصل... سيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA 2023 اهم مواصفاتها وألوانها الجذابة ومزايها الداخلية والخارجية وأسعار فئاتها الخيالية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارت الرياضي وصل… سيارة تويوتا كورولا TOYOTA COROLLA 2023 اهم مواصفاتها وألوانها الجذابة ومزايها الداخلية والخارجية وأسعار فئاتها الخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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