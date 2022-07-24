سيارة مستعملة هيونداي رخيصة بالسعودية للبيع بحالة جيدة

سيارة مستعملة هيونداي رخيصة، في المملكة العربية السعودية تبين أن عمليات البحث الأخيرة كان أغلبها عن السيارات المستعملة المعروضة للبيع ومن أكثر الموديلات والأنواع سيارات هيونداي المستعملة، وذلك يرجع إلى الرغبة في الحصول على سيارة قوية متينة سهلة القيادة على الطريق مريحة للسائق، وبعد أرتفاع أسعار السيارات الجديدة يكون الحل هو شراء سيارة مستعملة بحالة جيدة وفي نفس الوقت سعرها مناسب للحالة المادية، وسنعرض لكم عدد من سيارات المستعملة من هيونداي ونيسان وتويوتا وغيرها لتتمكنوا من تحديد ما ترغبون فيه سواء من حيث الحالة العامة للسيارة أو السعر والتواصل يكون مباشرة عن طريق أرقام الجوال المتواجدة على كل صورة للسيارة.

سيارة مستعملة هيونداي رخيصة للبيع

موديل السيارة هيونداي لها محرك قوي السيارة من الداخل لها شكل مميز، وألوان عصرية، تمتاز السيارة بتصميم داخلي للمقاعد الأمامية والخلفية بمساحة كبيرة شاسعة، وتمتاز أيضاً بجودة متميزة بها كافة الكماليات، سيارة هيونداي مستعملة موديل سوناتا طراز عام 2008، تمتاز السيارة بأن لها ناقل حركة عادي يدوي، وقود السيارة المعروضة للبيع البنزين.

كما أن السيارة تحتوي على شاشة كمبيوتر تعرض كل ما يهمك في معلومات السيارة. عداد الممشى للسيارة سجل الأميال المقطوعة بنحو 240 ألف كيلو متر. تحتوي السيارة على الكماليات من تكييف أنظمة فرامل. السيارة من الداخل مصنعة من أجود أنواع الجلد والأقمشة. تتواجد السيارة داخل مدينة الرياض. لون السيارة المعروضة للبيع من داخل فضي رمادي. سيارة هيونداي سوناتا طراز 2008 معروضة للبيع بسعر 8.996 ريال سعودي.

سيارة مستعملة هيونداي اكسنت 2005 بحالة جيدة

تلك السيارة معروضة بسعر منخفض وتكون مناسبة للجميع، وخاصة مناسبة لكل من يعمل داخل المملكة من المقيمين ويحتاج إلى للتنقل من مكان لآخر بسيارة متميزة توفر له الأموال والوقت والجهد، من مزايا السيارة أنها باللون الأزرق الفاتح، وتتواجد داخل مدينة الرياض، من مزاياها الداخلية مسند ذراع المقعد الأمامي مريح، وبالنسبة المقود كهربائي لكي يساعد القائد في القيادة بشكل مريح، وإمكانية تعديل حركة الديركسيون بشكل مريح.