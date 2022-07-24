وحش السيارات.. سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage (اسطورة كيا الحديثة كليا) مواصفاتها واسعارها في السعودية

قامت شركة “كيا” والتي هي أشهر شركات السيارات في جمهورية اليابان عن وصول سيارتها سيارة كيا سبورتاج 2023 إلى جميع أسواق السيارات سواء المحلية والعالمية، حيث تعتبر هذه السيارة من أفضل السيارات التي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV متعدد المهام وهي سيارة رياضية بهيكل خارجي جذاب ومزودة بالعديد من الوسائل التكنولوجية والترفيهية الأعلى تطورًا في الأسواق والتي تفوقت من خلالها على الكثير من السيارات التي تنافسها في السوق.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 في السوق السعودية

سعر السيارة في سوق المملكة العربية السعودية يختلف من فئة إلى أخرى وتتمثل أسعار السيارة في كل مما يلي:-

سعر الفئة الأولى وهي فئة إل إكس يبدأ من 97 ألف ريال سعودي.

بينما الفئة الثانية إي إكس يبدأ سعرها من 104 ألف ريال سعودي.

أما سعر الفئة الثالثة إكس لاين سعرها يبدأ من 115 ألف ريال سعودي.

وسعر إس إكس يبدأ من 118 ألف ريال سعودي.

وسعرالفئة إس إكس برستيج يبدأ من حوالي 125 ألف ريال سعودي.

يبدأ سعر الفئة إكس برو من حوالي 131 ألف ريال سعودي.

إمكانيات ومميزات كيا سبورتاج موديل 2022

السيارة متوفر منه فئتين هجينتين وهما من أكثر فئات السيارات الهجينة تطورًا.

هيكل السيارة الخارجي يتميز بالرقي والجاذبية وجديد يفتقر تمامًا إلى التقليد.

طول وعرض السيارة أكبر من الفئة السابقة وهذه ميزة كبيرة بالنسبة لهذه السيارة.

سعة موتور السيارة تبلغ 2500 سي سي ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ثماني سرعات.

مقصورة السيارة الداخلية تمت إعادة تصميمها من جديد على الفئة القديمة للسيارة.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية يبلغ مقاسها 12.3 بوصة وتعمل باللمس ومزودة بشاشة إعدادات أخرى تعمل باللمس.

المحرك نوعه تيربو ويتكون من أربع أسطوانات وعدد أحصنته تبلغ 180 حصان وأقصى عزم دوران للموتور يبلغ 265 نيوتن لكل متر

عيوب كيا سبورتاج موديل 2022