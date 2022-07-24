نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماركات متنوعة وبحالة جيدة سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية في المقال التالي

سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية، إزدادت محركات البحث على محرك البحث جوجل على البحث عن السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية والتي زاد الإقبال عليها من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة السعودية بأسعار منخفضة وتوافرها بمميزات وصفات ممتازة وإمكانيات عالية الجودة وذلك بعد الإرتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة والتي أصبحت باهظة في ظل ظروف المعيشة الحالية. للبيع سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2012 مستعملة سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2012 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

كما أن السيارة شيفروليه ماليبو تم إستخدامها 163000 كيلو متر.

كما أن ناقل الحركة في السيارة شيفروليه ماليبو أوتوماتيك.

سعر بيع السيارة شيفروليه ماليبو مستعملة 22000 ريال سعودي.

كما أن اللون الخارجي للسيارة شيفروليه ماليبو ذهبي.

كما أن الوقود المستخدم في السيارة شيفروليه ماليبو البنزين.

كما أن السيارة شيفروليه ماليبو بها فتحة سقف ومرايات كهربائية ومكيف وفرش جلد وريموت كنترول.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية وباور وجنوط ومقاعد كهربائية ومثبت سرعة وإنذار.

كما أن السيارة بها مدخل يو إس بي ومشغل إسطوانات وبلوتوث ونظام التحكم في الطارة ومدخل Aux.

كما أن السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام إيموبليزر ضد السرقة وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب.

كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة شيفروليه ماليبو يرجى الإتصال على 0578458951 أو من خلال الواتس آب على 00966578458951. سيارة مرسيدس 350 موديل 2009 مستعملة للبيع سيارة مرسيدس 350 موديل 2009 مستعملة للبيع في مدينة عرعر.

سعر بيع السيارة مرسيدس 350 مستعملة 15000 ريال سعودي.

كما يستطيع المشتري الحصول على السيارة مرسيدس 350 بنظام التقسيط بدفع مقدم يبلغ 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

كما أن ناقل الحركة في السيارة مرسيدس 350 أوتوماتيك.

كما أن الوقود المستخدم في السيارة مرسيدس 350 البنزين.

كما أن عداد المسافات المقطوعة للسيارة مرسيدس 350 سجل 300000 كيلو متر.

السيارة مرسيدس 350 متوفرة بلون خارجي فضي.

كما أن السيارة مرسيدس 350 بها مرايات كهربائية وفرش جلد ومكيف وباور ونظام الركن الذكي للسيارة.

السيارة بها نوافذ أمامية وخلفية كهربائية بالإضافة إلى زجاج فاميه ومدخل يو إس بي ومشغل إسطوانات.

كما أن السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وحساسات خلفية وأمامية وسادة هوائية جانبية وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب. كما يمكن التواصل مع البائع والحصول على السيارة مرسيدس 350 مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 595129549 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 0096695129549. عمر شويل - جدة ماركات متنوعة وبحالة جيدة سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماركات متنوعة وبحالة جيدة سيارات مستعملة رخيصة للبيع في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.