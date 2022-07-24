نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة الدفع الرباعي الروسى وصلت.. سيارة لادا نيفا 4X4 2022 اهم الإمكانيات والمزايا والأسعار الدولية فى بعض في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 4X4 2022 اهم الإمكانيات، تعتبر سيارة لادا نيفا 2022 من السيارات الرياضية التي حققت نسبه مبيعات كبيرة في المملكة العربية السعودية لأنها تشتمل على العديد من المميزات على مستوى التصميم الداخلي والخارجي تؤهلها لجذب العملاء خاصة مع سعرها المميز، تم تصنيع السيارة في روسيا وتعرف بسيارة لادا برونتو وقد غزت العديد من أسواق السيارات مثل السوق الروسي والأمريكي والسعودي والمصري. سيارة لادا نيفا 4X4 2022 اهم الإمكانيات أهم ما يميز سيارة لادا نيفا 2022 سعرها التنافسي بالإضافة إلى مظهرها تشتمل على فتحة سقف بانوراميه.

وتعمل بواسطه تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

تتميز مقصورتها الداخلية باحتوائها على مكيف هواء ذو فتحات ثنائية ويعد المكيف ذو جودة كبيرة ويمكن التحكم به بسهولة..

تم تطوير نظام الترفيه في سيارة لادا نيفا 2022 بحيث تشمل نظام ابل كار بلاي بالإضافة إلى نظام أندرويد أوتو.

بحيث تشمل نظام ابل كار بلاي بالإضافة إلى نظام أندرويد أوتو. تدعم وسائل الاتصال الحديثة مثل ألواي فاي والبلوتوث.

ويمكن شحن الهاتف لاسلكيا بالإضافة إلى عده مخارج يمكن استخدامها مثلUSB / AUX .

تتميز بعجلة قيادة تتعدد استخداماتها التي تشمل الرد على الهاتف من خلال عجلة القيادة والتحكم في الوسائط المتعددة.

كما يتم تشغيل السيارة عن طريق الريموت كنترول. مواصفات محرك لادا نيفا 2022 تشمل سيارة لادا نيفا 2022 خيارين للمحرك أحدهما تصل سعته إلى 1600 سي سي وقدرته الإجمالية 114 حصان ويقترن بناقل حركة يدوي.

خيارين للمحرك أحدهما تصل سعته إلى 1600 سي سي وقدرته الإجمالية 114 حصان ويقترن بناقل حركة يدوي. أما الإصدار الثاني من المحرك يأتي بسعة 200 سي سي وقدرته الكلية 168 حصان ويقترن بناقل حركة تلقائي بست سرعات متنوعه.

تدعم السيارة نظام الفرامل الذي يعتمد على الحق الإلكتروني ونظام منع انغلاق ABS. أسعار سيارات لادا نيفا 2022 تباع سيارة لادا برونتو 2022 التي طرحتها شركه أفتوفاز الروسية في السوق الروسي بسعر 623 ألف روبل روسي

أما في المملكة العربية السعودية تتوفر فئة واحده بسعر 36 ألف ريال سعودي.

في السوق الأمريكي تم طرح موديلين سيارة لادا نيفا 2022 بحيث تكون الموديل الأول بسعر 8582 دولار أما الإصدار الثاني منها بسعر 9735 دولار.

ويوجد أيضا بالسوق المصري موديلان من السيارة الطراز الأول بسعر 183000 جنيه مصري، والثاني بسعر 220 ألف جنيه مصري.

وتلك الأسعار تم التنبؤ بها من قبل الخبراء بالسيارات ولكن الأسعار الرسمية لم تصدر من الشركة بعد. عمر شويل - جدة سيارة الدفع الرباعي الروسى وصلت.. سيارة لادا نيفا 4X4 2022 اهم الإمكانيات والمزايا والأسعار الدولية فى بعض - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارة الدفع الرباعي الروسى وصلت.. سيارة لادا نيفا 4X4 2022 اهم الإمكانيات والمزايا والأسعار الدولية فى بعض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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