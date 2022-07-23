نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب750 ريال ارخص سعر تقسيط سيارة تويوتا كاميري 2022 وعلى ستين شهرًا بس في المقال التالي
تقسيط سيارات لكل من يتساءل عن عروض سيارة كاميرى في السعودية، سوف تم لكم اليوم كل التفاصيل المتعلقة بها وذلك لأنها من أفضل واجود أنواع السيارات التي تعتبر في القائمة الاولى من السيارات الحديثة لهذا العام، فهي من السيارات الرياضية الأنيقة من حيث الشكل، وبها الكثير من المواصفات والمميزات المختلفة، والان تابعونا لمعرفة كيفية الحصول عليها بنظام التقسيط، وماهي أهم مواصفات هذه السيارة.
تقسيط سيارات كميري في السعودية
تقسيط سيارات في السعودية تقدم شركة عبد اللطيف جميل أفضل عروض للسيارة تويوتا كميري، ليس ذلك فقط بل وقد منح المشتري فرصة السداد لوقت طويل وبدون دفع مقدم، كما أن من أهم مايميز شركة عبد اللطيف جميل أنه يمكن الحصول على السيارة بدون الحاجة إلى تقديم كفيل أما بالنسبة لنظام التقسيط الذي يقدمه فقد يبلغ سعر السيارة في جميع الأسواق هو 99.700 ريال، يتم دفع مبلغ 750 ريال شهريًا فقط، وسوف يتم الدفع لمدة 60 شهر الا اذا سدد المشاري مبلغ اكبر كل شهر فسوف تقل مدة التقسيط وذلك حسب الرغبة.
شراء سيارة كميري ال اي ستاندرد الجديدة من عبد اللطيف جميل
تقسيط سيارات حيث أنه يمكن لمن يرغب شراء سيارة تويوتا كميري ال اي ستاندر الجديدة 2022 القيام بذلك من خلال شركة عبداللطيف جميل، ويتم ذلك أما أن يتم دفع المبلغ كاش وهو 98.900 ريال، أو يتم طلب تقسيط المبلغ والدفع مبلغ 750ريال شهريًا.
وهي من السيارات السيدان والتي تعمل بنظام الدفع الامامي، و تعمل بقوه 204 حصان، كما أنها بها وسائد هوائية ومزودة بحساسات خلفية لزيادة الامان، كما أنه من المعروف أن السيارة يمكن شرائها بالعديد من الألوان المميزة مثل الاسود والازرق والاحمر والابيض، كما أنها تتميز بالشكل المميز والاناقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ب750 ريال ارخص سعر تقسيط سيارة تويوتا كاميري 2022 وعلى ستين شهرًا بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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