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عمر شويل - جدة تصفيات سيارات مستعملة ديزل وبنزين للبيع بأسعار ممتازة في السعودية، تتوفر بمدينة حفر الباطن للبيع سيارة تويوتا هايلكس مستعملة موديل 2013 مشت أكثر من 500 ألف كيلو متر، سيارة غمارتين بمحرك ديزل 4 سلندر سعة 2700 سي سي والقير عادي. المواصفات: حساسات خلفية، ثلاجة داخلية، جنوط 16 بوصة، فرامل مانعة للانغلاق، تحكم في الثبات والانزلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، حساس كفرات، مقاعد مخمل، دخول السيارة بالريموت، نظام حماية من السرقة، سنتر لوك + زجاج كهرباء. وصل أعلى سوم إلى 30 ألف ريال والسعر المطلوب 32000 ريال.

تصفيات سيارات مستعملة ديزل وبنزين

تتوفر للبيع سيارة هيونداي ازيرا استعمال موديل 2013 مشت 300 ألف كيلو متر، السيارة متواجدة بالمنطقة الشرقية محرك بنزين 6 سلندر سعة 3000 سي سي والقير أوتوماتيك. المواصفات: جنوط 19 بوصة، نظام تثبيت سرعة، مكيف أوتوماتيك، تشغيل بصمه، شاشة ذكية، سقف بانوراما، دخول ذكي، تحكم مقود، بلوتوث، تبريد + تدفئة المقاعد، وسائد هوائية جانبية وخلفية، مقاعد مخمل، حساسات ركن خلفية + كاميرا خلفية. وصل أعلى سوم إلى 24 ألف و500 ريال والبيع قريب.

تتوفر سيارة ايسوزو ديماكس 2013 مشت 310 ألف كيلو متر للبيع بمدينة الجوف، محرك ديزل 4 سلندر سعة 3000 سي سي والقير عادي. المواصفات: دبل، مصابيح ليد، نظام تثبيت سرعة، مرايا جانبية كهربائية، دخول ذكي بالريموت، سنتر لوك، إمكانية التحكم من الدريكسون، خاصية دعم المكابح، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 17 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 25 ألف و500 ريال.

عروض بيع هيونداي مستعمل

تتوفر للبيع هيونداي النترا مستعمل 2013 مشت أكثر من 400 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الرياض، السيارة فئة نص فل محرك بنزين 4 سلندر سعة 1800 سي سي والقير أوتوماتيك. السيارة أول مستخدم لها من الوكالة الهيكل الخارجي شرط ماعدا الشنطه بها رش جزء بسيط + دقات خفيفه. القير، الماكينه، الشاص واير باق والداخلية على الشرط، الزجاج وكالة والمكيف ثلج. المواصفات: دخول ذكي، سنتر لوك، مكيف يدوي، وسائد هوائية خلفية، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، جنوط مقاس 15 بوصة. الاستماره منتهية منذ 3 شهور وقد وصل أعلى سوم إلى 19 ألف ريال.