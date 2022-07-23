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تصفيات سيارات مستعملة ديزل وبنزين للبيع بأسعار ممتازة في السعودية

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عمر شويل - جدة تصفيات سيارات مستعملة ديزل وبنزين للبيع بأسعار ممتازة في السعودية، تتوفر بمدينة حفر الباطن للبيع سيارة تويوتا هايلكس مستعملة موديل 2013 مشت أكثر من 500 ألف كيلو متر، سيارة غمارتين بمحرك ديزل 4 سلندر سعة 2700 سي سي والقير عادي. المواصفات: حساسات خلفية، ثلاجة داخلية، جنوط 16 بوصة، فرامل مانعة للانغلاق، تحكم في الثبات والانزلاق، نظام المساعدة في المرتفعات، حساس كفرات، مقاعد مخمل، دخول السيارة بالريموت، نظام حماية من السرقة، سنتر لوك + زجاج كهرباء. وصل أعلى سوم إلى 30 ألف ريال والسعر المطلوب 32000 ريال.

للبيع هايلكس مستعمل
تويوتا هايلكس 2013 للبيع

تصفيات سيارات مستعملة ديزل وبنزين

تتوفر للبيع سيارة هيونداي ازيرا استعمال موديل 2013 مشت 300 ألف كيلو متر، السيارة متواجدة بالمنطقة الشرقية محرك بنزين 6 سلندر سعة 3000 سي سي والقير أوتوماتيك. المواصفات: جنوط 19 بوصة، نظام تثبيت سرعة، مكيف أوتوماتيك، تشغيل بصمه، شاشة ذكية، سقف بانوراما، دخول ذكي، تحكم مقود، بلوتوث، تبريد + تدفئة المقاعد، وسائد هوائية جانبية وخلفية، مقاعد مخمل، حساسات ركن خلفية + كاميرا خلفية. وصل أعلى سوم إلى 24 ألف و500 ريال والبيع قريب.

عروض بيع هيونداي مستعمل
هيونداي ازيرا 2013 للبيع

تتوفر سيارة ايسوزو ديماكس 2013 مشت 310 ألف كيلو متر للبيع بمدينة الجوف، محرك ديزل 4 سلندر سعة 3000 سي سي والقير عادي. المواصفات: دبل، مصابيح ليد، نظام تثبيت سرعة، مرايا جانبية كهربائية، دخول ذكي بالريموت، سنتر لوك، إمكانية التحكم من الدريكسون، خاصية دعم المكابح، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 17 بوصة. وصل أعلى سوم إلى 25 ألف و500 ريال.

للبيع سيارات ديزل مستعملة
ايسوزو ديماكس 2013 للبيع

عروض بيع هيونداي مستعمل

تتوفر للبيع هيونداي النترا مستعمل 2013 مشت أكثر من 400 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الرياض، السيارة فئة نص فل محرك بنزين 4 سلندر سعة 1800 سي سي والقير أوتوماتيك. السيارة أول مستخدم لها من الوكالة الهيكل الخارجي شرط ماعدا الشنطه بها رش جزء بسيط + دقات خفيفه. القير، الماكينه، الشاص واير باق والداخلية على الشرط، الزجاج وكالة والمكيف ثلج. المواصفات: دخول ذكي، سنتر لوك، مكيف يدوي، وسائد هوائية خلفية، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، جنوط مقاس 15 بوصة. الاستماره منتهية منذ 3 شهور وقد وصل أعلى سوم إلى 19 ألف ريال.

للبيع هيونداي مستعمل
هيونداي النترا 2013 للبيع

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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