الوحش الروسى وصل السعودية.. لادا نيفا السيارة العالمية القوية صاروخ على الطرق الوعرة بمواصفات واسعار جبارة

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الوحش الروسى وصل السعودية.. لادا نيفا السيارة العالمية ، سيارة روسية تندرج تحت مسمى عجلات الدفع الرباعي ظهورها أحدث ضجة كبيرة وخصوصا في الأسواق السعودية، فهي سيارة روسية من طراز حديث مع الاحتفاظ بالشكل التقليدي وتغيير بعض الخصائص الهامة من الداخل والخارج مما أدى إلى زيادة الطلب عليها بشكل ملحوظ وازدياد المبيعات من هذا الطراز تحديداً، فمع هذا المظهر الأنيق لا يفوت المصنع وضع لمساته التقنية والفنية العالية في هذا النوع ومن خلال السطور القادمة سنتعرف أكثر على سيارة لادا نيفا بالسعودية. الوحش الروسى وصل السعودية.. لادا نيفا السيارة العالمية محرك سيارة لادا نيفا السعودية ناقل الحركة يعمل يدويا أو أوتوماتيكيا.

تصل سرعتها إلى 145 كيلو متر لكل ساعة داخل الطرق الصحراوية.

قوة الدوران 128 نيوتن لكل متر.

قوة الموتور 83 حصان.

السعة الداخلية للمحرك 1.7 لتر.

المحرك يعمل على خمس سرعات مختلفة.

يمكنك الاختيار بين اليدوي والأوتوماتيكي في ناقل الحركة. المميزات الداخلية لسيارة لادا نيفا السعودية سيارة لادا نيفا تتميز بإضاءة عالية الجودة موزعة بحساب دقيق داخل السيارة.

الديكورات الفاخرة واللمسات الفنية المبدعة من قبل المصمم.

مستويات الأمان العالية وأهمها الوسائد الهوائية.

تقنيات عزل صوت فاخرة.

حجم وشكل وملائمة المقاعد حيث أنها تأخذ شكل مقوس يريح فقرات الظهر وتأخذ في هيئتها الطابع الرياضي.

المقاعد مزودة بأنظمة تدفئة وبها فتحات تسمح بمرور وتوزيع الهواء توزيعا محترفا داخل السيارة.

وجود شاشة لمس وترفيه.

تدعم شحن الهاتف لاسلكياً.

وجود بلوتوث وواي فاي داخل السيارة.

نظام الترفيه بالسيارة يدعم أنظمة أبل كار بلاي وأنظمة الأندرويد أوتو.

بها مخرجين من usp-aux. الشكل الخارجي لسيارة لادا نيفا السعودية عجلات القيادة 14 انش.

أقواس العجلات مصممة بطريقة غائرة وتمنع الانزلاق.

الاضاءة الخارجية بتنقية led

هيكل معدني مصنوع من الصلب لتحمل الصدمات.

العجلات مصنوعة من البلاستيك المقوى المضاد للكسر. سعر سيارة لادا نيفا السعودية سيارة لادا نيفا متوفرة بسعر اقتصادي يجعلها متميزة في السوق السعودي عن باقية الماركات الاخرى. السيارة متوفرة وبكثرة في السوق السعودي ويوجد منها ثلاث فئات وثلاث تصميمات مختلفة. يبلغ سعرها حوالي اربعة وثلاثون الف ريال سعودي فقط لا غير . سعر السيارة تنافسي وتعتبر شبابية وعائلية في نفس الوقت.

سعر سيارة لادا نيفا بالولايات المتحدة الامريكية حوالى تسعة آلاف ستمائة وخمسة وثلاثون دولار أمريكي. عمر شويل - جدة الوحش الروسى وصل السعودية.. لادا نيفا السيارة العالمية القوية صاروخ على الطرق الوعرة بمواصفات واسعار جبارة - ثقفني

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