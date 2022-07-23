نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاق الجديد وصل البلاد… سيارة كيا سبورتاج 2023 اهم مميزات السيارة وأسعار بعض فئاتها المذهلة في المقال التالي

سيارة كيا سبورتاج 2023 اهم مميزات السيارة، تعد سيارة كيا سبورتاج 2023 من سيارات الجيل الخامس الرياضية وتدخل ضمن فئة الكروس أوفر وتتنافس مع العديد من السيارات المميزة مثل ميتسوبيشي اكليبس كروس و فوكس فاجن تيجوان نيسان اكس تريل وشيفروليه اكوا يونكس وتويوتا راف فور، وقد تم طرحها السوق بعدة موديلات مختلفة ومميزات رائعة على مستوى تصميم الهيكل الخارجي والمواصفات الداخلية. سيارة كيا سبورتاج 2023 اهم مميزات السيارة محركات سيارات كيا سبورتاج 2023 تم إصدار سيارة كيا سبورتاج 2023 بموديلاتها المختلفة بخيارين للمحرك المحرك الأول منها يتكون من أربع سلندرات.

بموديلاتها المختلفة بخيارين للمحرك المحرك الأول منها يتكون من أربع سلندرات. ويعمل بقوه تصل إلى 159 حصان بالإضافة إلى عزم دوران يقدر بنحو 192 نيوتن متر.

سعه المحرك 2 لتر مزود بناقل الحركة أوتوماتيك يشمل 6 سرعات.

الخيار الثاني من المحرك مكون من 4 سلندر 8 ويعمل بقوة 180 حصان، بالإضافة إلى عزم يقدر بنحو 265 نيوتن متر مزود بناقل الحركة من نوع DCT يشمل 6 سرعات ويتسع ل 1.8 لتر. أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2023 يبلغ طول سيارة كيا سبورتاج 466 سم وارتفاعها 166 سم ويبلغ عرضها 186 سم

ويقدر طول قاعده العجلات بنحو 277 سم.

حجم الحقيبة في سيارات كيا سبورتاج 2023 يقدر بنحو 637 لتر.

تختلف إطارات سيارة سبورتاج 2023 في الموديلات المختلفة حيث تتراوح بين 17 إلى 19 انش. أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 الموديلات المختلفة كيا سبورتاج 2023 ستاندرد LX بنظام الدفع الأمامي للعجلات التي يبلغ سعرها 95,448 ريال سعودي.

أما سعر سيارة سبورتاج LX التي تعتمد على نظام الدفع الرباعي للعجلات وسعة المحرك فيها 2 لتر 101,888 ريال سعودي

سيارة سبورتاج LX تعمل على محرك بسعة 1,6 لتر تيربو ويعمل عن طريق الدفع الرباعي للعجلات 105,913 ريال سعودي.

و سعر سيارة كيا سبورتاج LX التي تعمل من خلال الدفع الرباعي للعجلات والمحرك تيربو بسعة 1,6 لتر 115,688 ريال سعودي.

كيا سبورتاج EX التي تعتمد على نظام الدفع الرباعي للعجلات ومحركها بسعة 1,6 لتر تيربو 134,548 ريال سعودي.

سعر موديل كيا سبورتاج EX التي تعتمد على محرك بسعة 1,6 لتر تيربو والدفع بها رباعي

ودفع رباعي WD M24 تباع بسعر 150,648 ريال سعودي.

الموديل الأخير من سيارة كيا سبورتاج 2023 SX ذو محرك بسعة 1.6 لتر تيربو

ويعمل بالدفع الرباعي للعجلات WD L14 بسعر 158,698 ريال سعودي. عمر شويل - جدة العملاق الجديد وصل البلاد... سيارة كيا سبورتاج 2023 اهم مميزات السيارة وأسعار بعض فئاتها المذهلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملاق الجديد وصل البلاد… سيارة كيا سبورتاج 2023 اهم مميزات السيارة وأسعار بعض فئاتها المذهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.