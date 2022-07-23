سيارات استعمال خفيف في السعودية لا تتعدى 60 ألف كم بـ12 ألف ريال وطالع

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سيارات استعمال خفيف في السعودية ذات ممشي قليل لا يتعدى ٦٠ ألف كم من أفضل وأجود أنواع وفئات السيارات كـ سيارات تويوتا وفورد وهيونداي وغيرها من السيارات الرائدة والتي سوف نعرضها بشكل مستمر، نعرض سيارات بممشى قليل في السعودية تبدأ الأسعار بـ ١٢ ألف ريال فيما فوق لكل من يستطيع الحصول على مثل هذه السيارات نقدمها مع كامل التفاصيل لسهولة الحصول عليها من المالك مباشرة. سيارات استعمال خفيف في السعودية تويوتا كورولا موديل ٢٠٠١ مستعملة سيارة سيدان ومن أشهر فئات تويوتا، تأتي بمحرك له ٤ أسطوانات و٥ سرعات، وتعمل على محرك سعته اللترية تصل إلى ١٣٠٠ سي سي مع قوة ٩٢ حصان وقوة عودزم دوران ١٣٣ نيوتن. متر.

عدد المسافات المقطوعة ٦٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الدمام بحي الدواسر.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج بها عيوب بسيطة في الهيكل.

أعيد دهانها جزئيا.

سعر تويوتا كورولا مستعملة في السعودية ١٢ ألف ريال. فورد إيدج موديل ٢٠٠٧ مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم عائلية محركها قوي، حيث يسع من الوقود ٣٥٠٠ سي سي وينتج قوة ٢٦٥ حصان وعزم دوران ٣٦٥ نيوتن. متر، السيارة محركها أوتوماتيك ذو ٦ أسطوانات.

عدد المسافات المقطوعة ٦٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة القريات بحي الشفا.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، حساسات ركن، الدخول بدون مفتاح، كاميرا مراقبة خلفية، مثبت سرعة، نظام مانع انغلاق الغرامل، انذار ضد السرقة، مدخل يو اس بي، أضوية ال اي دي، مشغل أقراص، مشغل ام بي ثري، راديو، بلوتوث.

سعر فورد ايدج مستعملة في السعودية ١٣ ألف ريال. رينج روفر موديل ٢٠٠٩ مستعملة سيارة دفع رباعي حجم كبير عائلية ٧ راكب، تتمتع روفر بسعة لترية ٤٤٠٠ من الديزل الموفر، كما تصل القوة الحصانية للسيارة ٣٨٩ حصان و٤٤٠ نيوتن. متر كعزم دوران، المحرك أوتوماتيك ذو ٨ سلندر.

عدد المسافات المقطوعة ٦٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة المزاحمية بمنطقة العليا.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج لا توجد أعطال أو حوادث سابقة.

تحتوي على ٧ مقاعد من الجلد، مكيف، جميع وسائل الأمان، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح.

سعر لاند روفر مستعملة في السعودية ١٣ ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات استعمال خفيف في السعودية لا تتعدى 60 ألف كم بـ12 ألف ريال وطالع - ثقفني

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