نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة بـ8000 ريال مستعمله للبيع تويوتا وهيونداي بحالات جيدة من الداخل والخارج بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات رخيصة بـ8000 ريال مستعمله للبيع تويوتا وهيونداي نقدم إليكم أرخص سيارات مستعملة في السعودية بسعر يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي من شركتي تويوتا وهيونداي، حيث قام سوق المملكة العربية السعودية للسيارات المستعملة بتقديم فئة وحزمة مميزة من أفضل السيارات التي حالتها الخارجية والداخلية جيدة واستعمالها خفيف، وينال هذا الموضوع إعجاب وشغف كبير من بعض الفئات التي ليس في قدرتها المادية شراء سيارة جديدة وسنقوم بتوضيح المواصفات التي تم تزويدنا بها الخاصة بكل سيارة عبر سطور مقالنا التالية.

سيارات رخيصة مستعمله للبيع تويوتا وهيونداي

من أشهر هذه السيارات وأبرزها كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كامري 2009 مستعملة

إمكانيات السيارة:-

تتميز هذه السيارة بلونها الأبيض والتي يفضله الكثير من الأشخاص وتم إصدارها في عام 2009م في جمهورية اليابان الشقيقة، صُممت السيارة بمحرك يعمل بوقود البنزين ويسير مسافات تصل إلى 213 ألف كيلو متر، والسيارة تحتوي على أربعة أبوب وناقل حركة أوتوماتيكي، السيارة متاحة للبيع في الرياض بسعر يبدأ من 8 آلاف ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم +966570987106.

2. سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة

إمكانيات السيارة:-

من أبرز إمكانيات السيارة هي لونها الأزرق وهيكلها الخارجي الجذاب والذي يحبه الكثير من الأشخاص، تتكون السيارة من أربعة أبواب تم صنعها في عام 2004م ومتوفر بها ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وموتور يعمل بالبنزين، عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة أن تقطعها حوالي 400 ألف كيلو متر، تتوفر السيارة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 7 آلاف ريال سعودي، وللمزيد من التفاصيل عليكم بالتواصل مع المالك على رقم +966582638279>

3. سيارة هيونداي سوناتا 2008 مستعملة

إمكانيات السيارة:-

تم إصدار السيارة في عام 2008م ويمكن للسيارة أن تسير مسافات تصل إلى حوالي 240 ألف كيلو متر ومتوفرة الآن في مدينة الرياض بلون فضي وعدد أبواب أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي ووقود البنزين، وسعر السيارة يبدأ من 8 آلاف و996 ريال سعودي ويمكنك التواصل مع صاحب السيارة على رقم +966594565456.

4. سيارة تويوتا كورولا 2003 مستعملة

إمكانيات السيارة:-

في عام 2003م في جمهورية اليابان تم إصدار السيارة بموتور يمكن أن يقطع مسافة قدرها 300 ألف كيلو متر ولونها لخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وسعر بيع السيارة في الرياض يبدأ من 6 آلاف ريال سعودي وللتواصل لشراء السيارة اتصل على رقم +9665944490375.