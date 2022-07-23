اسعار سيارات مستعملة بالتقسيط السعودية بأقل قسط شهري

اسعار سيارات مستعملة بالتقسيط السعودية، تعد السيارات من ضروريات الحياة لدى الكثير منا، وتكون تلك السيارة التي نحلم باقتنائها بحالة جيدة ومريحة أثناء القيادة وعلى الطريق، ومن أسهل الطرق للحصول على سيارة هو سيارات مستعملة بالتقسيط التي تشهد خلال تلك الفترة إقبال عليها كبير في سوق شراء السيارات بالأخص داخل المملكة العربية السعودية، فلا يمكنك الاستغناء عن السيارة داخلها، ويوجد العديد من المعارض التي تقدم خدمة بيع سيارات بالتقسيط بسعر منخفض تناسب الراتب الشهري أو ميزانية الشاري، كما تمتاز تلك المعارض بتقديم مدة سداد طويلة يمكن أن تصل إلى سنوات، فتابعوا معنا أسعار سيارات مستعملة تقسيط عروض على السيارات لعام 2022 بالسعودية.

اسعار سيارات مستعملة بالتقسيط

يمكن الآن للمقيم والمواطن الحصول على سيارة بعقد تمويل ما بين البائع والمشتري، يكون له الحق استخدام السيارة بموجب العقد إلى أن يتم سداد ثمن سيارة تقسيط بالكامل، ثم تنتقل الملكية له، سيارة تقسيط مستعملة الحل الأمثل في حالة عدم توفر ثمن سيارة جديدة أو مستعملة كاش.

سيارة هيونداي تقسيط بدون مقدم بدون فوائد

سيارة معروضة على موقع موتوري بحالة الزيرو لم يتم استخدامها، للبيع بالتقسيط وتنازل لدواعي السفر، تمويل السيارة عن طريق بنك الراجحي بنسبة 0%، التنازل عن السيارة من دون مقابل، سيارة هيونداي دفع رباعي، سيارة هيونداي متواجدة في مدينة الرياض.

سيارة هيونداي ناقل الحركة لها اوتوماتيك. تمتاز السيارة بأنها من سيارات الدفع الرباعي وعائلية. لون السيارة الخارجي تأتي باللون الأزرق. ناقل الحركة للسيارة أو نوع القير اوتوماتيك. اسم بنك أو شركة تمويل بنك الراجحي.

السيارة هيونداي تأتي بقيمة مالية 144.59 ألف ريال سعودي. قيمة القسط الشهري للسيارة يبلغ نحو 1.805 ريال سعودي. عدد الأقساط المتبقية 59 قسط. قيمة الدفعة الأخيرة المطلوب سدادها في النهاية 58.206 ريال سعودي. تم سداد قسط واحد فقط، الغرض من البيع السفر نهائي من المملكة. تواصل عن طريق أرقام الجوال بائع فردي.

سيارة تقسيط هيونداي النترا 2018 عبد اللطيف جميل

مستعملة بحالة جيدة نظيفة، سيارة هيونداي النترا موديل الشراء والاستخدام لعام 2018، تحتوي السيارة على أنظمة أمان مختلفة، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، كما تتضمن أنظمة فرامل وتحكم في سرعة السيارة، وأما عن البدي الخارجي للسيارة فهو ممتاز بحالة جيدة بدون خدوش أو حوادث.