نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل أحدث موديل في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للتنازل بدون مقابل، العديد من الشباب وكبار السن والنساء أيضا يبحثون عن أفضل وسيلة تنقل للسيارات داخل وخارج المملكة، ولكن سرعان ما يتم البحث عن سيارات مستعملة أو جديدة، ولكن نظرا لارتفاع سعر السيارات داخل السوق والمعارض، فيكون الطلب الأكثر للحصول على سيارات مستعملة، ولكن البحث يستمر عن سيارات أحدث موديل أو موديل السنة الماضية لأقل شئ حتى تكون بحالة جيدة وليست متهالكة، والبعض يرى أن بحصوله على سيارات مستعملة ولكنها للتنازل الفوري بدون مقابل هي من أفضل ما يمكنهم الحصول عليه في تلك الفترة حيث أنك سوف تمتلك سيارتك بين يديك، وليس لها متطلبات كثيرة، فقط اختار سيارتك والموديل الذي يناسبك من تلك السيارات المعروضة للتنازل.

سيارات للتنازل بدون مقابل أحدث موديل

يوجد أنواع عديدة من السيارات الأحدث موديل للتنازل بدون مقابل،4 سيارات للتنازل بدون مقابل، ويمكنك أن تختار الأفضل لك والمناسبة من تلك السيارات، وهناك مواصفات للسيارة بالموديل والنوع وعدد الممشى الخاص بها، وكل هذا مذكور في مواصفات السيارة، سيارات 2023 بدون مقدم ولا تحتاج كفيل، والسيارات للتنازل لدواعي السفر أو للتجديد أو لأسباب شخصية أخرى، فبإجراءات سهلة وبسيطة امتلك سيارة أحلامك فوري، ومن أهم أنواع تلك السيارات هي سيارات هيونداي 2022،

هيونداي توسان 0% فوائد موديل 2022

بدون فوائد لدواعي السفر النهائي، وهي تمويل من بنك الراجحي وتعد في حالة الزيروا، وعدد الممشى من 5000 وحتى 9000 كيلو، ولونها أزرق وهي عائلية، سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات، وأوتوماتيك ومتواجدة بالرياض، ومن أهم المواصفات الخاصة بها هي أنه مدفوع لها قسط واحد والقسط الشهري هو 1,805 ريال سعودي، كما أنه تم عمل صيانة للسيارة وتغير الزيت، وقد تم استلام السيارة في يوم 1 يونيه 2022 أي أنها كالجديدة، وسوف يكون معاد القسط الشهري يوم 27 من كل شهر، ومبلغ التمويل 145 ألف ريال سعودي، على أقساط شهرية 60 شهر تم دفع شهر منهم، والأوراق المطلوبة هي:

خطاب تثبيت راتب لبنك الراجحي.

تعريف الراتب.

والغرض للتنازل هي السفر النهائي من السعودية.

تقرير عدم وجود أي مخالفات وتلك مختصة من المالك.

عدم وجود أي حوادث وهي على المالك.

هيونداي أزيرا 2022

السيارة بحالة جيدة موديل 2022، ولونها رمادي وعدد السير الخاص بها يبدأ من 10 ألف وحتى 19 ألف كيلو، وسيدان أوتوماتيك، وليس بها أي مشاكل، سيارة مستعملة موديل 2020 بقسط 1,173 ريال، والسيارة بتمويل من بنك الراجحي ويصل مبلغ السيارة إلى 188 ألف ريال سعودي، بقسط شهري 2,400 ريال، والأقساط المتبقية للسيارة 57 قسط.

كيا k8 2022

احصل على أفضل السيارات المستعملة موديل 2022 كيا للتنازل بدون مقابل، ومن مواصفاتها أن لونها أزرق وعدد كيلو الممشى من 500 وحتى 9000 ألف كيلومتر، سيارات مستعملة لمحدودي الدخل، سيدان أوتوماتيك ومتواجدة في جدة، السيارة جديدة وكانت بحالة الوكالة حيث أنه تم عمل صيانة واحدة لها وهي بحالتها هكذا، ومن أهم المعلومات الأخرى أنها من بنك الراجحي بتمويل سيارة وأقساط شهرية حتى 54 شهرا، ومبلغ السيارة 195 ألف ريال، والقسط الشهري 2,685 ريال.