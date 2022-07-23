السيارة الجبارة الواعرة وصلت البلاد…سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للمنافسة

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، تعتبر سيارة تويوتا كورولا من أفضل أنواع السيارات التي نالت إعجاب كل من استخدم وحصل عليها، بالإضافة إلى أن هناك الكثيرين الذين يتطلعون إلى شرائها، فتعد هذه السيارة من السيارات الفخمة التي قامت شركة تويوتا بإصدارها كما أن لها العديد من المميزات والمواصفات الجيدة، وفي السطور التالية سوف نوضح ما هي مواصفات ومميزات السيارة وكذلك سعرها.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS

سوف نقدم لكم كل ما يخص سيارة تويوتا كورولا من مواصفات ومميزات وأسعارها في البلاد

مميزات ومواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

هناك الكثير من المميزات والمواصفات الموجودة في سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 .

والتي تجعلها مميزة عن أي سيارة أخرى ومنها ما يلي:

يوجد بالسيارة ناقل حركة من النوع التتابعي المتغير.

نوع السيارة من الأنواع الرياضية وتحتوي على خمس مقاعد داخلية.

تأتي السيارة بإطارات ذات مقاس 215/60R17.

يوجد بالسيارة محرك هايبرد قَوي ذات سعة 1.8 لتر، بقوة 121 حصان، 4 سلندر.

السيارة تحتوي على جنوط مقاس 17 بوصة مصنوعة من مادة الألومنيوم.

المرايا الخارجية للسيارة يمكن التحكم بها باستخدام الكهرباء و لونها من لون هيكل السيارة وبها إشَارات خاصة في حالات الانعطاف.

يوجد بالسيارة عوارض سقف وجناح خلفي كما أن فتحة السقف بها بانورامية، كما أنها تحتوي على زر تشغيل خاص بالمحرك.

تحتوي السيارة على نظام تحكم أوتوماتيكي لكل النوافذ.

يوجد بالسيارة خزان وقود بسعة 36 لتر بالإضافة إلى أن استهلاكها للوقود 23.7 كم/لتر.

تحتوي على أنوار أمامية هالوجين بالإضافة إلى إضاءة نهارية وكشافات ضباب أمامية Led.

يوجد بالسيارة من الداخل شاشة بمقاس 4.2 بوصة يتم عرض جميع المعلومات عليها.

تسير السيارة بنظام الدفع الأمامي.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

يعتبر سعر السيارة مناسب جداً بالنسبة لمواصفات السيارة ومميزاتها وهو كالتالي: