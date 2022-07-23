نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الجبارة الواعرة وصلت البلاد…سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للمنافسة في المقال التالي
سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، تعتبر سيارة تويوتا كورولا من أفضل أنواع السيارات التي نالت إعجاب كل من استخدم وحصل عليها، بالإضافة إلى أن هناك الكثيرين الذين يتطلعون إلى شرائها، فتعد هذه السيارة من السيارات الفخمة التي قامت شركة تويوتا بإصدارها كما أن لها العديد من المميزات والمواصفات الجيدة، وفي السطور التالية سوف نوضح ما هي مواصفات ومميزات السيارة وكذلك سعرها.
سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS
سوف نقدم لكم كل ما يخص سيارة تويوتا كورولا من مواصفات ومميزات وأسعارها في البلاد
مميزات ومواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2023
هناك الكثير من المميزات والمواصفات الموجودة في سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 .
والتي تجعلها مميزة عن أي سيارة أخرى ومنها ما يلي:
- يوجد بالسيارة ناقل حركة من النوع التتابعي المتغير.
- نوع السيارة من الأنواع الرياضية وتحتوي على خمس مقاعد داخلية.
- تأتي السيارة بإطارات ذات مقاس 215/60R17.
- يوجد بالسيارة محرك هايبرد قَوي ذات سعة 1.8 لتر، بقوة 121 حصان، 4 سلندر.
- السيارة تحتوي على جنوط مقاس 17 بوصة مصنوعة من مادة الألومنيوم.
- المرايا الخارجية للسيارة يمكن التحكم بها باستخدام الكهرباء و لونها من لون هيكل السيارة وبها إشَارات خاصة في حالات الانعطاف.
- يوجد بالسيارة عوارض سقف وجناح خلفي كما أن فتحة السقف بها بانورامية، كما أنها تحتوي على زر تشغيل خاص بالمحرك.
- تحتوي السيارة على نظام تحكم أوتوماتيكي لكل النوافذ.
- يوجد بالسيارة خزان وقود بسعة 36 لتر بالإضافة إلى أن استهلاكها للوقود 23.7 كم/لتر.
- تحتوي على أنوار أمامية هالوجين بالإضافة إلى إضاءة نهارية وكشافات ضباب أمامية Led.
- يوجد بالسيارة من الداخل شاشة بمقاس 4.2 بوصة يتم عرض جميع المعلومات عليها.
- تسير السيارة بنظام الدفع الأمامي.
سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023
يعتبر سعر السيارة مناسب جداً بالنسبة لمواصفات السيارة ومميزاتها وهو كالتالي:
- يبلغ سعر السيارة من الإصدار الأول LE HEV هو 87.170 ريال سعودي.
- سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 من الإصدار الثالث LTD HEV هو 109.480 ريال سعودي.
- أما سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 من الإصدار الثاني XLE HEV هو 96.140 ريال سعودي.
- ويصل سعر السيارة في مصر إلى 349 ألف جنية مصري .
- كما يصل سعرها في الإمارات إلي 81 ألف درهم إماراتي .
- كما يصل سعرها السوق الأمريكي إلي 22 ألف دولار .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الجبارة الواعرة وصلت البلاد…سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعار غير قابلة للمنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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