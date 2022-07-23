نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض الموسم.. سيارة تويوتا راش 2022 بالتقسيط على 60 شهر عروض مميزة من عبد اللطيف جميل بالسعودية في المقال التالي

سيارة تويوتا راش 2022 كشفت مجموعة عبد اللطيف جميل الشهيرة في المملكة العربية السعودية عن عرض تقسيط تويوتا راش 2022 مميز وسنقوم بتوضيح كل التفاصيل بخصوص عرض التقسيط المقدم على السيارة، ولأن سيارة تويوتا راش هي واحدة من سيارات شركة “تويوتا” اليابانية التي يتم طلبها بشكل كبير وتتمتع بشهرة واسعة فاستغلت شركة عبد اللطيف جميل هذه الشهرة وقامت بعرضها للبيع بعرض تقسيط مميز وسنقوم بتقديم كل المعلومات بخصوص السيارة في سطور مقالنا التالية. سيارة تويوتا راش 2022 بالتقسيط على 60 شهر سعر بيع السيارة تويوتا راش استاندرد وراش جي ال 2022 في شركة عبد اللطيف جميل يبدأ من 69 ألف و700 ريال سعودي.

بقسط شهري قيمته تبدأ من 1140 ريال سعودي بدفعة أخيرة من سعر السيارة قيمتها تبلغ 31 ألف و32 ريال سعودي.

فترة التقسيط مستمر لمدة تصل إلى خمس سنوات (60 شهر) وهي مدة مميزة لا تقدمها الكثير من شركات بيع واستيراد السيارات ويوجد الكثير من العروض المختلفه لسيارات كيا وهيونداى وتويوتا من عبد اللطيف جميل. مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 وأبرز مميزاتها بالنسبة إلى أطوال وأبعاد السيارة الثلاثة فهي أربعة أمتر و43 مللي متر من حيث الطول.

ومتر و69 مللي متر من حيث العرض.

بينما يصل ارتفاعها إلى متر و70 مللي متر وارتفاعها عن الأرض يبلغ حوالي 220 مللي متر.

قوة المحرك قيمتها تبلغ 103 حصان لعمل 6 آلاف لفة ويبلغ طول قاعدة عجلاتها حوالي متر و68 مللي متر.

ووزن السيارة الكلي يبلغ 1.870 كيلو جرام وأقصى عزم دوران لعمل 4600 لفة في الدقيقة الواحدة قيمته تبلغ 136 نيوتن لكل متر.

عدد أسطوانات المحرك تبلغ أربع أسطوانات ويتكون من 16 صباب وأقصى سرعة للسيارة قيمتها تبلغ 175 كيلو متر لكل ساعة.

ويقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من أربع سرعات مختلفة وتعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي للعجلات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 6.6 لتر لمسافة قدرها 100 كيلو متر وحجم خزان الوقود يبلغ 45 لتر.

بينما التسارع من السكون الصفري حتى 100 كيلو متر مسافة يحدث في غصون 13 ثانية.

السيارة مزودة بالعديد من وسائد هوائية وتعمل بخاصية الدخول الذكي والفرامل المانعة للانغلاق وكشف النقط العمياء على الطريق. عمر شويل - جدة عروض الموسم.. سيارة تويوتا راش 2022 بالتقسيط على 60 شهر عروض مميزة من عبد اللطيف جميل بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض الموسم.. سيارة تويوتا راش 2022 بالتقسيط على 60 شهر عروض مميزة من عبد اللطيف جميل بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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