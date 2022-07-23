“محبي اقتناء السيارات الحديثة” أقوى مواصفات سيارة تويوتا كورولا ومميزاتها وعيوبها

سيارة تويوتا كورولا تعد هذه السيارة هي ما يبحث عنها الكثير من محبي اقتناء السيارات الحديثة التي تعمل بأعلى التقنيات العالية، فهي تحتوي على مواصفات عالمية جعلتها تحتل المركز الأول في عالم السيارات في الأسواق العالمية، كما أن هذه السيارة تحتوي على كثير من المواصفات وتقدم السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 في السوق بتصميمات جذابة وعصرية، حيث تأتي بمصابيح أمامية حادة وكذلك مصابيح خلفية حسب الفئة المقدمة، بجانب فتحة سقف بانوراما ومصابيح ضباب دائرية بالإضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي مزودة بإشارات ضوئية، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم مواصفات وأسعار السيارة تويوتا كورولا.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

تتميز هذه السيارة بتوفر مجموعة مميزة من المواصفات الجديدة، وهي كما يلي:

تتميز كورولا الجديدة بالتصميمات الجذابة الحديثة، وذلك بفضل هيكلها الخارجي العريض الثابت في الطرقات الصعبة.

تتمتع هذه السيارة بفتحة سقف سهلة الاستخدام، مما يوفر إضاءة كبيرة داخل السيارة.

خاصية الدخول الذكي حتى تستمتع بتجربة دخول بدون متاعب.

تتمتع السيارة تويوتا كورولا بمرآة أوتوماتيكية يمكنك طيها لأي اتجاه ترغبه.

يوجد بها وسائل ترفيهية وشاحن لاسلكي لشحن جميع الهواتف.

مصابيح أمامية LED مع تشغيل نهاري لتضمن لك السلامة على مدار اليوم.

تعمل مصابيح كورولا الخلفية بشكل رائع لأغراض السلامة على الطريق حتى في ظروف الطقس القاسية.

مميزات السيارة تويوتا كورولا

تتمتع السيارة الجديدة تويوتا كورولا على الكثير من المميزات، والتي تميزها عن غيرها في التصميمات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى قوة في الأداء، ومن أهم المميزات الآتي: