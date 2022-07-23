نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع أكثر من ماركة مستعلمة بداية من 5 ألف بالسوق المستعمل بالإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات للبيع أكثر من ماركة مستعلمة، من أفضل السيارات المحببة لدي الكثير هي سيارات تويوتا وذلك لأنها تتميز بمواصفاتها المثالية والمناسبة للكثير، ونظرا لتضخم الأسعار على سيارات تويوتا الحديثة أصبحت الناس الراغبين في شراء السيارات المستعملة والعالية الكفاءة وبمواصفات مثالية.

سيارات للبيع أكثر من ماركة مستعلمة بداية من 5 ألف درهم بالسوق الإماراتي

يعرض السوق الإماراتي الكثير من السيارات المستعملة بأكثر من ماركة مثل سيارات تويوتا وسيارات فورد وسيارت نيسان، وأصبح البحث على تلك السيارات المستعملة.

بكثرة كما أصبحت الناس تبحث بشكل مستمر عن أسعار تلك السيارات ومواصفاتها وتسهيلا للمواطنين تقوم بعض المواقع مثل موقعنا ثقفني بعرض السيارات المستعملة من خلال شبكات الإنترنت.

للبيع سيارة فورد فوكس 2006 مستعملة

سيارة ماركة فورد موديل فوكس 2006 مستعملة للبيع بمدينة دبي في الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

نوع السيارة سيدان.

عداد المششي للسيارة 320 ألف كيلو متر.

أربعة سليندر وخمسة باب.

سعر السيارة 5 ألف درهم إماراتي.

سيارة مرسيدس بنز سي كلاس 2002 مستعملة للبيع

للبيع بمدينة دبي بدولة الإمارات سيارة ماركة مرسيدس موديل بنز سي كلاس 2002، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 460 ألف كيلو متر.

نوع السيارة سيدان.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

وقود السيارة البترول.

سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة تويوتا كامري 1998 مستعملة

سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 1998 مستعملة للبيع بدبي في الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة ذهبي.

السيارة نظيفة من الداخل والخارج.

عداد الممشي بالسيارة 300 ألف كيلو متر.

سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي قابل للتفاوض البسيط.

سيارة نيسان صني 2002 مستعملة للبيع

للبيع بمدينة عجمان بدولة الإمارات سيارة مستعملة ماركة نيسان موديل صني 2002، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

عداد الممشي 190 ألف كيلو متر.

أربعة سليندر وخمسة باب.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

وقود السيارة البترول.

نوع السيارة سيدان.

سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي.

سيارة ميتسوبيشي باجيرو مستعملة 2000 للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة ميتسوبيشي موديل باجيرو 2000 بمدينة الشارقة بالإمارات، مواصفات السيارة هي: