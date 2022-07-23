نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع أكثر من ماركة مستعلمة بداية من 5 ألف بالسوق المستعمل بالإمارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات للبيع أكثر من ماركة مستعلمة، من أفضل السيارات المحببة لدي الكثير هي سيارات تويوتا وذلك لأنها تتميز بمواصفاتها المثالية والمناسبة للكثير، ونظرا لتضخم الأسعار على سيارات تويوتا الحديثة أصبحت الناس الراغبين في شراء السيارات المستعملة والعالية الكفاءة وبمواصفات مثالية.
سيارات للبيع أكثر من ماركة مستعلمة بداية من 5 ألف درهم بالسوق الإماراتي
يعرض السوق الإماراتي الكثير من السيارات المستعملة بأكثر من ماركة مثل سيارات تويوتا وسيارات فورد وسيارت نيسان، وأصبح البحث على تلك السيارات المستعملة.
بكثرة كما أصبحت الناس تبحث بشكل مستمر عن أسعار تلك السيارات ومواصفاتها وتسهيلا للمواطنين تقوم بعض المواقع مثل موقعنا ثقفني بعرض السيارات المستعملة من خلال شبكات الإنترنت.
للبيع سيارة فورد فوكس 2006 مستعملة
سيارة ماركة فورد موديل فوكس 2006 مستعملة للبيع بمدينة دبي في الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- اللون الخارجي للسيارة أسود.
- نوع السيارة سيدان.
- عداد المششي للسيارة 320 ألف كيلو متر.
- أربعة سليندر وخمسة باب.
- سعر السيارة 5 ألف درهم إماراتي.
سيارة مرسيدس بنز سي كلاس 2002 مستعملة للبيع
للبيع بمدينة دبي بدولة الإمارات سيارة ماركة مرسيدس موديل بنز سي كلاس 2002، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي بالسيارة 460 ألف كيلو متر.
- نوع السيارة سيدان.
- اللون الخارجي للسيارة فضي.
- وقود السيارة البترول.
- سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي.
للبيع سيارة تويوتا كامري 1998 مستعملة
سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 1998 مستعملة للبيع بدبي في الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي.
- اللون الخارجي للسيارة ذهبي.
- السيارة نظيفة من الداخل والخارج.
- عداد الممشي بالسيارة 300 ألف كيلو متر.
- سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي قابل للتفاوض البسيط.
سيارة نيسان صني 2002 مستعملة للبيع
للبيع بمدينة عجمان بدولة الإمارات سيارة مستعملة ماركة نيسان موديل صني 2002، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة عادي.
- عداد الممشي 190 ألف كيلو متر.
- أربعة سليندر وخمسة باب.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- وقود السيارة البترول.
- نوع السيارة سيدان.
- سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي.
سيارة ميتسوبيشي باجيرو مستعملة 2000 للبيع
للبيع سيارة مستعملة ماركة ميتسوبيشي موديل باجيرو 2000 بمدينة الشارقة بالإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي بالسيارة 250 ألف كيلو متر.
- اللون الخارجي للسيارة فضي.
- ستة سليندر وخمسة باب.
- سعر السيارة 7.500 ألف درهم إماراتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات للبيع أكثر من ماركة مستعلمة بداية من 5 ألف بالسوق المستعمل بالإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.