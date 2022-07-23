نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 10 سيارات كورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن السيارات الكورية تحظى بإعجاب الكثير من محبي السيارات على مستوى العالم، وذلك بسبب مواصفتها وأسعارها المميزة، وعلى هذا الأساس يتم تداول قائمة أفضل 10 سيارات كورية داخل عمليات البحث، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

أفضل 10 سيارات كورية

إليكم قائمة أفضل 10 سيارات تابعة للشركات الكورية بالشكل الآتي:

هيونداي إلنترا

يتوفر بهذه السيارة محرك رباعي تقدر سعته بحوالي 1600 سي سي، وقوته تصل إلى حوالي 127 حصان، ولدى هذه السيارة قدرة مميزة في توفير البنزين، وهذا الأمر أبرز ما يميزها.

هيونداي توسان

تتميز هذه السيارة باحتوائها على نظام أمان مميز، فهي تحتوي على حوالي 6 وسائد هوائية، كما يوجد بها محرك دفع رباعي تصل سعته إلى حوالي 1600 سي سي.

هيونداي فيرنا

يوجد بهذه السيارة محرك قوي تصل سعته إلى حوالي 1600 سي سي، وقوته تقدر بحوالي 123 حصان، وبها نظام أمان مميز، مثل: نظام مستشعرات مسافات الركن، ونظام تثبيت السرعة.

هيونداي i20

أبرز ما تتميز به هذه السيارة استهلاكها الموفر للوقود، ويتوافر بها محرك دفع رباعي تقدر سعته 1200 سي سي.

كيا بيكانتو

تتميز هذه السيارة بشكلها الرائع، حيث يوجد بها محرك ثلاثي الدفع بسعة 1000 سي سي، وتقدر قوته بحواليث 76 حصان، مع وجود ناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي.

كيا سيراتو

يتواجد بهذه السيارة مصابيح عريضة أمامية رائعة، كما تتميز بتصميمها الرائح والانسيابي، وبها محرك مميز 1600 سي سي بناقل حركة أوتوماتيكي.

كيا سبورتاج

يوجد بهذه السيارة نظام ترفيهي متعدد ومميز، فيوجد بها شاشة بمقياس 8 بوصة، ومكيف هوائي عالي الجود، وبها نظام أمان مميز، مثل: حساسات الركن الخلفية والأمامية، ويتوافر بها محرك قوي 1600 سي سي.

سانج يونج

يتواجد بسيارة سانج يونج محرك دفع رباعي تصل سعته إلى حوالي 1.6 لتر، وتقدر قوته بحوالي 128 حصان، حيث يضم ناقل حركة أوتوماتيكي.

كيا ستونيك

يتوافر بهذه السيارة محرك يجمع ما بين محرك البنزين والنظام الكهربائي، فقوة ذلك المحرك تتراوح ما بين ال100 حصان إلى 120 حصان، كما نجد أن هذه السيارة مزودة بحوالي 6 سرعات.

هيونداي ستنافي

إن هذه السيارة بها محرك دفع رباع مميز 1600 سي سي، فقوته تصل إلى حوالي 230 حصان، فهذه السيارة تتميز بتصميم جذاب للعين، مع توافر أنظمة ترفيه مميزة بداخلها.

وفي النهاية نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص قائمة أفضل 10 سيارات كورية، ومن الملاحظ أن السيارات التي عرضناها داخل هذا المقال تعد الأعلى تداولًا ومبيعًا داخل سوق السيارات العالمي، وبالتحديد داخل منطقة الشرق الأوسط.