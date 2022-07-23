نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار تنافسية أقوي سيارات مستعملة في مصر تبدأ بـ85 الف بحالات ممتازة من الداخل والخارج في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأسعار تنافسية أقوي سيارات مستعملة في مصر إليكم أقوى وأفضل سيارات مستعملة في مصر، حيث أن جمهورية مصر العربية مثلها مثل معظم الدول العربية النامية تعاني من حالة غلاء شديدة جدًا والسيارات الحديثة التي تقوم باستيرادها من الخارج أسعارها باهظة جدًا، ولذلك يلجأ الكثير من المواطنين المصريين إلى شراء سيارات مستعملة حيث أن السيارات المستعملة يتم تقديمها بأسعار تناسب الكثير من الفئات ويتم عرضها على المواقع الإلكترونية حتى تصل إلى فئة كبيرة جدًا من الأشخاص وسنقوم بتقديم بعض السيارات بمواصفاتها.

أقوى سيارات مستعملة في مصر 2022م

من أهم السيارات المقدمة في سوق المستعمل في جمهورية مصر العربية كل مما يلي:-

1. سيارة ميتسوبيشي أتراج 2014 مستعملة

مواصفات السيارة:-

في عام 2014م تم إصدار السيارة وكان تصميمها كان قد بدأ في منتصف عام 2013م وصُممت بموتور يعمل بالبنزين ويسير حتى مسافات تصل إلى 109 ألف كيلو متر، السيارة موجودة في أحد المناطق في محافظة الإسكندرية بسعر 148 ألف جنيه مصري ومتوفر بها ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ولون السيارة الخارجي فضي وتتكون من أربعة أبواب، لأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +201007210827.

2. سيارة ميتسوبيشي لانسر 1.6L 1998 مستعملة

مواصفات السيارة:-

السيارة موجودة في محافظة الدلتا شمال مصر بسعر يبدأ من 85 ألف جنيه مصري، حيث أنه تم إصدارها في عام 1998م وتقطع عدد من الكيلو مترات يبلغ 200 ألف كيلو متر، موتور السيارة نوعه جيد ويقترن بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من عدة نقلات مختلفة ووقود البنزين، عدد أبواب السيارة أربعة ولونها الخارجي رصاصي، يمكنكم التواصل مع مالك السيارة لمعرفة أي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم +201226306034.

3. سيارة فوتون AUV 2021 مستعملة

مواصفات السيارة:-

السيارة هي سيارة صينية المنشأ تم إصدارها في عام 2021م فهي سيارة حديثة ومتطورة بإمكانيات عالية وحالتها جيدة داخليًا وخارجيًا، عدد الكيلو مترات التي يمكن أن تسيرها السيارة تبلغ 60 ألف كيلو متر وتعمل بوقود البنزين، تتواجد السيارة الآن في مدينة السادس من أكتوبر المصرية بسعر 150 ألف جنيه مصري، تتميز بلونها الأبيض وخمسة أبواب ولأي معلومات إضافية أو إذا رغبتم في شراء السيارة يمكنكم الاتصال على رقم +2010099039745.

4. سيارة فيات بونتو 1.4L Top 2017 مستعملة

مواصفات السيارة:-

في عام 2017م تم تقديم السيارة وصممت بمحرك يقطع مسافات تصل إلى 121 ألف كيلو متر، تتواجد السيارة في مدينة الجيزة المصرية بسعر يبدأ من حوالي 185 ألف جنيه مصري، لأي تفاصيل أخرى عليكم بالتواصل مع مالك السيارة على رقم +201003555177.