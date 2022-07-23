نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سبورتاج 2022 وصلت مصر والسعودية..أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 ومميزاتها العالمية وأسعارها التي لا تقبل المنافسة في المقال التالي

مواصفات سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 ومميزاتها العالمية وأسعارها التي لا تقبل المنافسة، تعتبر سيارة كيا سبورتاج من السيارات الأكثر انتشارًا في الأسواق العالمية والمحلية وخاصةً في مصر والمملكة العربية السعودية، وقد تم أخذ فئة السيارة القديمة وتحديثها لكي تصبح سيارة مميزة للغاية وفخمة، وهذه السيارة تمتلك العديد من المزايا والمواصفات التي تنفرد بها عن غيرها، فليس بإمكانك أن تجد تلك المواصفات الرائعة في أي سيارة أخرى، وسوف نتعرف على أسعار سيارة كيا سبورتاج في كافة الأسواق ومواصفاتها ومزاياها في السطور التالية. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 تزود السيارة بمحرك ذات 4 أنواع لكي تختار المحرك الأفضل من بينهم.

محرك السيارة الأول ذات شاحن توربيني.

أما بالنسبة للمحرك الثاني فتبلغ سعته 2 لتر، وقوته تصل إلى 183 حصان.

المحرك الثالث فهو محرك وقود يعمل بتقنية هجين.

أما بالنسبة للنوع الرابع لمحرك السيارة فهومن النوع الهجين.

يصل طول السيارة إلى 183.5 بوصة.

أما بالنسبة لعرض سيارة كيا سبورتاج 2022 فيصل إلى 73.4 بوصة.

فيصل إلى 73.4 بوصة. يبلغ ارتفاع السيارة حوالي 65 بوصة.

تمتلك السيارة عجلات ذات قاعدة تصل إلى 108.4 بوصة. أهم مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022 تمتلك سيارة كيا سبورتاج 2022 مظهر رياضي يجذب أنظار الجميع.

مظهر رياضي يجذب أنظار الجميع. تعتبر السيارة أنها من السيارات ذات مساحة أقل بالنسبة لباقي السيارات المنافسة لها من حيث مساحة التخزين، بالرغم من ذلك فهي تمتلك الكثير من الأماكن التي يمكنك أن تضع بها كافة أغراضك.

تعمل سيارة كيا بنظام المفتاح الذكي.

تحتوي السيارة على مقاعد تصنع بشكل يوفر الراحة حتى أثناء السفر لمسافات كبيرة فلا تشعر بأي تعب أو معاناة.

تتميز سيارة كيا سبورتاج 2022 بأن المواد والخامات لتي تصنع منها ذات جودة عالية.

بأن المواد والخامات لتي تصنع منها ذات جودة عالية. تحتوي السيارة على مقاعد واسعة تصنع من مواد ذات جودة عالية توفر الراحة للركاب.

تزود السيارة بسوائد هوائية لكي تحمي السائق أثناء حدوث أي تصادم. سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2022 ب كثرة في أسواق جمهورية مصر العربية وأسواق المملكة العربية السعودية بأسعار مختلفة من دولة لأخرى.

كثرة في أسواق جمهورية مصر العربية وأسواق المملكة العربية السعودية بأسعار مختلفة من دولة لأخرى. سعر السيارة في الأسواق المصرية يبدأ من 414,900 حتى 536 ألف جنيه مصري.

أما بالنسبة لسوق السعودية فتوجد السيارة بسعر يبدأ من 94 ألف حتى 128 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة كيا سبورتاج 2022 وصلت مصر والسعودية..أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 ومميزاتها العالمية وأسعارها التي لا تقبل المنافسة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيا سبورتاج 2022 وصلت مصر والسعودية..أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 ومميزاتها العالمية وأسعارها التي لا تقبل المنافسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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