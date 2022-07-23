سيارة كيا سيراتو 2023 الجديدة كليا تناقس سيدان بأعلى امكانيات ومواصفات خرافية فى السعودية

سيارة كيا سيراتو 2023 الجديدة كليا تناقس سيدان تم تقديم سيارة جديدة من شركة “كيا” اليابانية وهي سيارة كيا سيراتو 2023 بهيكل جديد وجسم سيارات السيدان، حيث كشفت أسواق المملكة العربية السعودية عن وصول السيارة الجديدة من كيا فئة سيراتو إلى جميع الأسواق بأسعار ومواصفات تنافسية، وتعتبر سيارات كيا هي من أكثر السيارات اليابانية والعالمية الأعلى موثوقية في جميع أسواق السيارات، وللتعرف على مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها تابع معنا سطور مقالنا التالية.

إمكانيات ومواصفات سيارة كيا سيراتو 2023

السيارة مزودة بالعديد من وسائل التكنولوجيا المتطورة ومن بينها خاصية الفرامل المنانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني للفرامل.

عدد من الوسائد الهوائية ونظام تكييف ثنائي المناطق.

سعة محرك السيارة يتكون من أربع أسطوانات وعزم دورانه لكل متر يبلغ 155 نيوتن وسعته اللترية تبلغ حوالي 1.6 لتر.

وقودة دفعه 130 حصان ويقترن بفتيس أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات.

تعمل السيارة بخاصية الثبات الإلكتروني الذي يساهم في توازن السيارة وعدم اهتزازها ومزودة بفتحة من السقف بانورامية

لكن في الفئات الأعلى تجهيزًا فقط.

مقاس جنوط عجلات السيارة يتراوح بين 16 إلى 17 بوصة بحسب كل فئة.

تتميز بأنها رياضية ومطلية بالكروم اللامع كما أن تصميم السيارة الخارجي رياضي ومناسب أكثر للفئة الشبابية.

سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2023 في سوق السيارات السعودي

بالنسبة إلى سعر سيارة كيا سيراتو الجديدة فهي تختلف باختلاف الفئة ويتوفر في سوق المملكة العربية السعودية كل فئات السيارة وأسعارها كالآتي:-

سعر الفئة الأولى منها يبدأ من 78 ألف ريال سعودي بسعة لترية 1.6 لتر وهي إكس إل.

بينما سعر الفئة إكس إل الثانية سعرها يبدأ من 88 ألف ريال سعودي.

وسعر فئة إكس إل 2 لتر يبدأ من حوالي 91 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة إلى سعر فئة إكس إي فيبدأ من 100 ألف ريال سعودي.

والفئة إس إكس تيربو سعر الفئة يبدأ من حوالي 111 ريال سعودي.

عيوب كيا سيراتو موديل 2023