نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات HONOR X8 بالسعودية عملاق الهواتف الحديثة في المقال التالي

يعد هاتف HONOR X8 من الهواتف الذكية القوية التي جاءت لتعطي أداء متميزًا في فئة سعرية قوية للغاية، ويعتبر الهاتف المشار إليه من الهواتف التي تقدم تجربة استعمال متميزة ويدعم الهاتف شبكة الجيل الرابع للشبكات، وحققت شركة هونر نجاحا كبيرًا خاصة بعد تراجع قدرة هواوي على المنافسة في سوق الهواتف الذكية، وصعد نجم هونر وأوبو وكذلك هواتف سامسونج سعر HONOR X8 بالسعودية عملاق الهواتف الحديثة يأتي الهاتف على مكتبة جرير بسعر 899 ريال سعودي.

الهاتف ضمن عرض على سعره بـ5 % خصم على إجمالي السعر الصافي. مواصفات هاتف هونر إكس 8 في المملكة العربية السعودية وفي الوقت نفسه سعة الذاكرة الداخلية هي 128 جيجا.

مقاس الشاشة هو 6.7 بوصة وهو مقاس جيد للغاية.

دقة وضوح الكاميرا الرئيسية 64+5+5+2 والكاميرا الأمامية 2 ميجا بكسل.

سعة البطارية هي 4000 مللي أمبير.

نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 11. أبرز إمكانيات هاتف HONOR إكس 8 تقنية التواصل داخل هاتف هونر القوي هي الواي فاي وكذلك البلوتوث.

منفذ الشحن في الهاتف من نوع USB-C.

وفي الوقت نفسه منفذ الصوت بحجم 3.5 مم.

الذاكرة العشوائية للهاتف هي 6 جيجا بايت رام وهي ذاكرة كبيرة تقدم أداء متميز.

المعالج الخاص بالهاتف من نوع كورتيكس ايه 73 إيه 53.

البطارية من نوع ليثيوم أيون، وطريقة الشحن لاسلكي.

وفي الوقت نفسه الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.

قوة شحن البطارية بطاقة 22.5 واط وهي قوة سريعة للغاية.

يحتوي الهاتف على فلاش بالإضافة إلى دقة تصوير الفيديو هي 1920 بيكسل في 1080. إمكانيات التقسيط من جرير لهاتف هونر إكس 8 وفي الوقت نفسه يمكن تقسيط الهاتف عبر موقع مكتبة جرير ويمكن الاستعلام عن كامل التفاصيل عبر الاتصال على الرقم التالي.

الرقم الخاص بمكتبة جرير في المملكة العربية السعودية هو 920000089 من أي هاتف داخل المملكة.

تتيح مكتبة جرير إمكانية استرجاع المنتج إذا كان يحتوي على عيب من عيوب الصناعة وهو عنصر أمان قوي.

محتويات العلبة الخاصة بالهاتف هي الهاتف نفسه ورأس الشاحن والكابل التي يتم توصيله بالشاحن والهاتف.

كذلك الهاتف يحتوي على سماعات ولا يحتوي على واقي للشاشة لحمايتها من الخدوش. عمر شويل - جدة سعر ومواصفات HONOR X8 بالسعودية عملاق الهواتف الحديثة - ثقفني

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