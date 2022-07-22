سيارة رينج روفر نسخة 2022 الجديدة أهم مميزاتها وسعر رينج روفر في السعودية

سيارة رينج روفر نسخة 2022 ، كل المعلومات التي تدور حول سيارة رينج روفر يمكنك الأطلاع عليها من خلال هذه المقالة قوم بالمتابعه عزيزي القاريء.

سيارة رينج روفر نسخة 2022

عند الإطلاق ، ستتوفر رينج رور الجديدة بثلاث مجموعات من المحركات ، تبدأ بمحرك توربيني سداسي مع شاحن توربيني مع نظام هجين بقوة 48 فولت يُطلق عليه اسم P400 والذي يولد 395 حصانًا. أثناء قيادتنا التجريبية الأولية ، ثبت أنها سلسة كالحرير وقدمت قوة كافية لسحب سيارة رينج روفر الكبيرة. محرك V-8 بقوة 523 حصان بسعة 4.4 ليتر – لاند روفر تسميه P530 – هو محرك أكثر تعقيدًا ويزيد قدرة سحب رينج روفر إلى 8200 رطل. تقول لاند روفر إن خيارًا هجينًا بقوة 434 حصانًا سينضم إلى التشكيلة لعام 2023 وسيوفر ما يصل إلى 48 ميلًا من القيادة الكهربائية فقط ؛ سيتوفر موديل كهربائي بالكامل ابتداءً من عام 2024. تعتبر قيادة رينج روفر الجديدة فخمة بشكل مناسب ، ومع نظام التعليق الهوائي القابل للتعديل على وضع الراحة ، فإنها تطفو فعليًا على الطريق. يؤدي تحويل الاتصال الهاتفي إلى الوضع الديناميكي إلى زيادة بعض الأشياء ، لكن روفر الكبيرة لا تزال تهدف إلى مهمة الراحة أولاً. عندما نحصل على فرصة لأخذ رينج روفر في مسار الاختبار الخاص بنا ، سنقوم بتحديث هذه القصة بنتائج الاختبار. وفي الوقت نفسه ، قد تكون سيارة رينج روفر المنتهية ولايتها ، والتي قد يجد المشترون أنها متربصة في عدد قليل من التجار ، صفقة نسبية.

مواصفات 2022 Land Rover Range Rover

كما هو الحال مع الأجيال السابقة من رينج رور ، يقدم طراز الجيل الجديد تصميمًا داخليًا فخمًا مزينًا بجلود وأخشاب غنية ، ولكن يمكن للمشترين الذين يريدون مقصورة أكثر استدامة الآن اختيار خيار جديد خالٍ من الجلد ، والذي يتضمن الصوف أو منسوجات أخرى. يمكن ترتيب المقصورة لتتسع لأربعة أو خمسة أو سبعة حسب التكوين وقاعدة العجلات. قد لا يتناسب الصف الثالث ، حتى في حواف قاعدة العجلات الطويلة ، مع البالغين طوال القامة لأن مساحة الرأس هناك محدودة إلى حد ما ، ولكن سيجدها ركاب الصفوف الأقصر والأطفال مريحًا تقريبًا مثل الصف الثاني. يساعد المقسم الاختياري المزود بمحرك لمنطقة الشحن على منع الأشياء من التحرك كثيرًا أثناء السفر ، ويمكن استخدام الباب الخلفي المنقسم في رينج رور كمقاعد مريحة ومريحة للأحداث الخارجية.

توقعات سعر رينج روفر