السيارة الأسطورة وصلت البلاد..سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 بمواصفات خيالية ومميزات عالمية وأسعار غير قابلة للتنافس

سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 بمواصفات خيالية ومميزات عالمية، تعتبر سيارة كيا سبورتاج من السيارات الفخمة والمذهلة فتكثر عليها عمليات البحث عليها بدرجة كبيرة في تلك الأيام، بسبب شكلها الراقي وامتيازها بوجود عدة تقنيات وأنظمة حديثة، لذلك تعد من السيارات سهلة الاستخدام، ويتوفر في هذه السيارة العديد من وسائل الأمن والسلامة وجميع وسائل الراحة الترفيه للركاب والسائق، وقد تم طرح سيارة كيا سبورتاج 2022 في كافة الأسواق المصرية، وأيضًا أسواق المملكة العربية السعودية بأقل الأسعار فسعرها يتناسب مع جميع العملاء، وسعرها مناسبة للغاية بالنسبة لوجود الكثير من التقنيات الجديدة، وسوف نقدم لكم أهم مواصفات هذه السيارة ومزاياها في المقال التالي.

سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022

سوف نقدم لكم جميع مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج وأسعارها في مصر والسعودية

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتميز السيارة كيا سبورتاج 2022 بوجود شبكة أمامية جذابة تكسو الوجه الكلي للسيارة.

السيارة مزودة بمصابيح أمامية أنيقة ذات إنارة نهارية تجذب كافة الأنظار إليها.

تحتوي السيارة على مصابيح ضبابية، ويوجد بها مصد أمامي وذلك يعتبر من أهم ما يميز السيارات الرياضية.

جوانب السيارة تزين بحلي من مادة الكروم ويعطيها مظهر رائع للغاية.

يتوفر في السيارة جنوط يصنع من سبائك معدنية، ويوجد هذا الجنوط بمقاسات 17، 18، 19 بوصة، بأشكال ومظاهر متنوعة تجذب أنظار الجميع إليها.

تصميم السيارة الخلفي يبدو كأكتاف عريضة.

يوجد بالسيارة مصابيح خلفية يتم توصيلها بباب السيارة الخلفي، والسيارة مزودة بمصد خلفي بمظهر رياضي، يشبه تصميم الشبكة الأمامية.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تمتلك السيارة مظهر خارجي أنيق انسيابي الشكل.

تتميز السيارة بوجود مقاعد بمظهر عصري يوفر الراحة لكافة الركاب، حتى خلال السفر لا يشعر الراكب بأي تعب خلال الطريق.

يوجد بالسيارة العديد من طرق الأمان، ويوجد بها أيضًا الكثير من التقنيات الضرورية من أهمها تقنية أمان لمقاعد الأطفال.

تتوفر قطع غيار السيارة بكثرة في كافة الأسواق بأسعار مناسبة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

تتوفر السيارة في أسواق المملكة العربية السعودية ب5 فئات لكل فئة من هذه الفئات سعر معين له، وسنتعرف على تلك الأسعار في الأتي:ـ

يصل سعر الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج إلى 82 ألف ريال سعودي.

أما بالنسبة للفئة الثانية فتبلغ حوالي 89 ألف ريال.

ثمن الفئة الثالثة يصل إلى 91 ريال .

تأتي الفئة الرابعة بسعر يبلغ 98 ألف ريال.

الفئة الخامسة تصل إلى 105 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في مصر

قد يصل سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في مصر ما بين 414.900 حتى 536.000 جنية مصري.