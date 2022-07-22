نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات نيسان وكيا مستعملة في السعودية بأسعار في المتناول في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات نيسان وكيا مستعملة في السعودية بأسعار في المتناول، تتوفر بمكة المكرمة للبيع سيارة نيسان صني موديل 2014 مشت 204 ألف كيلو متر، البودي به صدام أمامي وخلفي مرشوش وخاليه من الحوادث، تم عمل صيانة بالريداتير وتم تغيير الضاغط وأقمشة الداخلية بالكامل، تم تركيب مروحة اضافية لتبريد ريداتير المكيف في الصيف، محرك بنزين 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 90 حصان والقير أوتوماتيكي. المواصفات: حساسات خلفية، دخول ذكي بالريموت، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، أبواب شفط، شاشة اندرويد، كاميرة خلفية. الفحص جديد والسوم وصل إلى 18 ألف ريال.

للبيع سيارات نيسان وكيا مستعملة

تتوفر للبيع بمكة أيضاً سيارة سوزوكي سويفت رياضية مستعملة موديل 2013 مشت أكثر من مائتي ألف كيلو متر، محرك بنزين 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 83 حصان والقير اوتوماتيك به بعض المشاكل البسيطة ويلزمه صيانة. المواصفات: دبل، دخول ذكي، تحكم دريكسون، قزاز كهرباء، مقاعد مخمل، جنوط 15 بوصة، مكيف أوتوماتيك، مشغل سي دي، وسائد هوائيه. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 15 الف ريال والسعر المطلوب 20000 ريال.

تتوفر للبيع كيا ريو 2013 استعمال نظيف مشت 197 ألف كيلو متر، الهيكل الخارجي بحالة الوكالة ما عدا رش في الصدام الأمامي والكبوت، السياره مجدده مفحوصه جديد والمكيف بارد ثلج، محرك بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 109 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: حساسات، جنوط 17 بوصة، وسائد هوائيه، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، صندوق خلفي كهربائي. هناك ملحوظة وهي أن الماكينة مع بداية تشغيلها يوجد بها صوت خفيف في التكيهات يختفي بعد 10 دقائق تقريباً. وصل أعلى سوم إلى 15 ألف ريال و السعر المطلوب 19 ألف ريال.

عروض بيع وشراء سيارات مستعملة

تتوفر نيسان التيما استعمال 2012 مشت 300 ألف كيلومتر للبيع بالرياض، محرك بنزين 4 سلندر سعة 2500 سي سي بقوة 182 حصان والقير أوتوماتيكالف كيلو متر. الملاحظات: الهيكل الخارجي عليه بعض الحكوك البسيطه في الصدمات، قير وماكينة علي الشرط، تم تركيب شاشة جديدة تدعم أبل كار بلاي، تم تركب شنطه جديدة. المواصفات: دخول ذكي+ تشغيل بصمة، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية، تحكم مقود، مقاعد مخمل، وسائد هوائيه، جنوط 16 بوصة، مكيف أوتوماتيك. الاستمارة سارية والفحص منتهي والسعر المطلوب 14 ألف ريال.