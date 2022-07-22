الأسطورة الجبارة وصلت البلاد.. سيارة لادا نيفا الروسية 2022 بالسعودية وحش الطرق الوعرة بمواصفات واسعار ولا فى الخيال

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الأسطورة الجبارة وصلت.. سيارة لادا نيفا الروسية 2022 ، تشتريها إذا كنت من عشاق التميز والسرعة ومحبي سيارات الدفع الرباعي الرياضية إذًا عليك اختيار السيارة الروسية المعروفة بـ الوحش الروسي lada niva ، حيث حازت على شهرة واسعة في السوق السعودي لتميزها وقوتها، فهي من سيارات 4×4 التي زادت مبيعاتها في السوق السعودي في الفترة الأخيرة، وتتميز السيارة بشكلها الأنيق العصري المتميز، وتأتي مزودة بأفضل تقنيات الرفاهية أثناء القيادة لتشعر بأنك في عالم فريد من نوعه وتستمتع بتجربة قيادة لا مثيل لها ومن خلال هذا المقال سوف نتناول كل ما يخص لادا نيفا الجديدة. الأسطورة الجبارة وصلت.. سيارة لادا نيفا الروسية 2022 السيارة لادا نيفا تحتوي على محرك قوى سعة 1700 سي سي يجعلها اختيار متميز لعشاق السرعة والقيادة.

تحتوي على محرك قوى سعة 1700 سي سي يجعلها اختيار متميز لعشاق السرعة والقيادة. قوة المحرك تبلغ 83 حصان بعزم دوران يصل إلى 128 نيوتن.

تحتوي على ناقل حركة 5 سرعات، يمكنك تحديد الإختيار الذي يناسبك بين ناقل الحركة اليدوي (المانيوال) أو الأوتوماتيكي، كلًا يفضل ما يسهل عليه عملية القيادة سواء هذا أو ذاك.

تصل سرعة السيارة القصوى ل 145 كيلو متر/ ساعة.

عجلات السيارة مقاس 15 بوصة مما يجعلها مناسبة جدًا للأراضي الصحراوية والطرق غير المستوية.

والذي يجعلها الأكثر تميزًا أنظمة الأمان بها، حيث تحتوي علي نظام فرامل مانع للانغلاق.

مقاعد السيارة مصممة بطريقة غاية في الأناقة والراحة.

تتوافر السيارة بالأسواق السعودية ب 4 موديلات متنوعة. مميزات السيارة لادا نيفا 2022 تتميز المقاعد بأنظمة تبريد وتسخين ومجموعة من تقنيات الرفاهية المتميزة.

مزودة أيضًا بتقنيات عازلة للصوت توفر لك قيادة هادئة تماما.

بها شاشة لمس إلكترونية لمزيد من الرفاهية.

يغلب على تصميم السيارة العام الخارجي والداخلي الشكل الرياضي المتميز مع بعض اللمسات الكلاسيكية التي تجعلها تحفة فنية غاية في الأناقة والفخامة.

مزودة بأنظمة إضاءة غاية في التميز ولمبات LED. اسعار سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 سعر السيارة لادا نيفا في أسواق المملكة العربية السعودية 36000 ريال سعودي، كما أنها متوفرة بعدة فئات متنوعة يمكنك اختيار الأنسب لك من بينها.

في أسواق المملكة العربية السعودية 36000 ريال سعودي، كما أنها متوفرة بعدة فئات متنوعة يمكنك اختيار الأنسب لك من بينها. كما يبلغ سعرها في الولايات المتحدة نحو 9635 ألف دولار أمريكي.

ويأتي سعرها في روسيا 717 ألف روبل. عمر شويل - جدة الأسطورة الجبارة وصلت البلاد.. سيارة لادا نيفا الروسية 2022 بالسعودية وحش الطرق الوعرة بمواصفات واسعار ولا فى الخيال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسطورة الجبارة وصلت البلاد.. سيارة لادا نيفا الروسية 2022 بالسعودية وحش الطرق الوعرة بمواصفات واسعار ولا فى الخيال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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