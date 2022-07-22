نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة بجميع فئاتها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر هيونداي توسان 2023 بجميع فئاتها في السعودية، نقدم لكم اليوم أحدث عروض الوعلان على أسعار فئات هيونداي TUCSON الجديدة، فقد طُرحت ثمانية فئات متنوعة من حيث التجهيزات تبدأ بفئة سمارت وتنتهي بفئة بريميوم 1.6، مع محركات مختلفة ما بين الدفع الأمامي والرباعي والهايبرد . نبرز لكم اليوم مقارنة بسيطة تبين أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات هيونداي توسان 2023 الجديدة، كما نكشف لكم من خلال تقريرنا أسعار تلك الفئات في السعودية ضمن عروض الوعلان للسيارات.

سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة

بلغ سعر هيونداي توسان الفئة الأولي فئة سمارت 103 ألف و425 ريال لدى الوعلان للسيارات، محرك دفع أمامي 4 سلندر 2000 سي سي يولد قوة 156 حصان والقير اوتوماتيك. المواصفات الأساسية للسيارة تتضمن تشغيل بصمة، حساسات ركن خلفية، مكيف أوتوماتيك، نظام تثبيت سرعة، كاميرا خلفية، اضاءات ليد، جنوط 17 انش، دخول ذكي، عجلة قيادة ذكية، مرايا جانبية كهربائية، تحكم في الانزلاق والثبات، عدد 2 وسائد هوائيه، نظام المساعدة في المرتفعات، بالاضافة إلى شاحن لاسلكي وشاشة ترفيه. بينمت توفرت فئة سمارت الثانية االتي تتفوق بعدد 4 وسائد هوائيه بسعر 105 ألف و152 ريال.

الفئة الثالثة بين فئات TUCSON 2023 تم إصدارها تحت إسم سمارت دفع رباعي، حيث تتشابه مع الفئة السابقة من حيث التجهيزات ولكنها تأتي بمحرك دفع رباعي، وبلغ سعر تلك الفئة الآن حوالي 107 ألف و220 ريال. أما بالنسبة للفئة الرابعة وهي نسخة الكمفورت فقد توفرت بسعر 110 ألف و95 ريال، وهي تتفق مع الفئة الأوى من حيث المحرك، وتتفوق من حيث التجهيزات في وجود جنوط مقاس 18 انش، عدد 6 وسائد هوائيه بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما.

أسعار فئات Tucson موديل 2023

الفئة الخامسة بين فئات هيونداي توسان الجديدة هي فئة سمارت 1.6 التي بلغ سعرها 112 ألف و625 ريال، المحرك تيربو 4 سلندر 1600 سي سي يولد قوة 156 حصان ونظام الدفع أمامي وبها نفس تجهيزات الفئة الثانية. الفئة السادسة فئة كمفورت دفع رباعي من هيونداي TUCSON الجديدة توفرت بسعر 119 ألف و535 ريال، وهي تتميز بنفس مواصفات الفئة الرابعة فئة كمفورت من حيث المحرك والمواصفات الداخلية والخارجية ولكنها تتفوق في أن نظام الدفع للعجلات هو نظام دفع رباعي.

الفئة السابعة فئة بريميوم من هيونداي توسان موديل 2023 توفرت بسعر 132 ألف و763 ريال، وهي تأتي بنفس محرك الفئة الأولي ولكنها تتفوق على جميع الفئات السابقة من حيث المواصفات الداخلية والخارجية، حيث أنها مزودة بحساسات أمامية، جنوط مقاس 19 انش، مكيف متعدد المناطق، إمكانية تبريد المقاعد، تحكم كهربائي بالمقاعد، مقاعد جلد، نظام التحذير في المناطق العمياء. أما الفئة الثامنة والأخيرة فئة بريميوم 1.6 فقد بلغ سعرها 135 ألف و639 ريال، وهي تأتي بمحرك تيربو 4 سلندر 1600 سي سي يولد قوة 187 حصان بنظام دفع أمامي، كما تتفوق عن فئة بريميوم السابقة في وجود كاميرا 360 درجة، نظام صوتي فاخر بالاضافة إلى نظام ذاكرة للمقاعد.