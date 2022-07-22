بفئات مختلفة.. شفروليه تشكف عن طراز بليزر EV الكهربائي الجديد بالكامل|شاهد بالصور

كشفت شفروليه عن طراز “بليزر EV” الكهربائي بالكامل لعام 2024م، وذلك لعدد من الفئات المختلفة والخيارات المتعددة، ما يُعد اندفاعة قوية إلى قلب فئة مركبات الكروس أوفر الكهربائية متوسِّطة الحجم التي تشهد نموًّا متزايدًا. وتقدر “جنرال موتورز” مدة القيادة بعد الشحن الكامل بمسافة تصل إلى 320 ميلا، إضافة توافر خيارات الدفع بالعجلات الأمامية، والخلفية، ما يمنح العملاء المزيد من الخيارات التي تلبّي متطلّباتهم بأفضل شكل ممكن.

شفروليه تشكف عن طراز بليزر EV الكهربائي بالكامل

وتكشف شفروليه عن طراز بليزر EV الكهربائي بالكامل لعام 2024، فيما تشمل فئات التجهيزات المتوافرة طراز Police Pursuit Vehicle، وكذلك 1LT، 2LT، RS وأول طراز SS كهربائي عالي الأداء على الإطلاق من شفروليه، وبذلك فإن “بليزر EV” للعام 2024 ترسي معيارا جديدا للمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات الكهربائية، بخيارات تساعد في تعزيز مكانة “شفروليه” الريادية ضمن واحدة من أسرع الفئات نموًّا للمركبات الكهربائية.

كما يرتكز هذا الطراز من شفروليه على منصَّة “آلتيوم” المبتكَرة من “جنرال موتورز”، وهي تتألّق بمظهر رياضي يرتقي بالتصميم المتميّز الذي طرح سنة 2018 عبر شفروليه بليزر التي تعمل بالوقود، إضافة إلى تميزها بأداءٍ عال مستوحى من سيارتَي كمارو وكورفيت، كما تتميز السيارة الجديدة من شفروليه بالتصميم الحصري لنظام الدفع عالي الأداء بجميع العجلات (AWD) الذي صمم لتوليد قوّة تصل إلى 557 حصانا وحتى 648 رطل-قدم من العزم، في ظل توافر وضعية WOW التي تُمكِّن التسارع من 0 إلى 60 ميل/س في أقل من 4 ثوان.

مزايا إضافية تتمتع بها بليزر EV من شفروليه

وهناك عدد من المزايا الإضافية التي تتمتع بها سيارة بليزر EV من شفروليه، نذكر منها ما يلي:

توافر تقنية 5Super Cruise الاختيارية للقيادة دون استخدام الأيدي على الطرقات المتوافقة.

خصائص سلامة متطوّرة مصمَّمة لمنح الثقة، بما فيها الفرملة الخلفية الأوتوماتيكية والمساعَدة المتقدِّمة بالركن.

مدى القيادة يصل إلى حدود 320 ميلا عند الشحن الكامل.

شحن بالتيار المتردِّد (AC) بطاقة 11.5 كيلو واط من مستوى Level 2، وقدرات شحن قياسي سريع عبر وسائل الشحن العامّة بالتيار المباشر (DC) تصل إلى 190 كيلوواط، ما يتيح قطع مسافة تبلغ 78 ميلاً تقريبا إضافية عند الشحن لمدّة 10 دقائق.

شاشة لمس مائلة لنظام المعلومات والترفيه قابلة للتخصيص حجم 17.7 بوصة.

إنارة LED خارجية كاملة.

يوجد بها مقصورة جميلة واسعة مشغولة.

مزايا داخلية في بليزر EV من شفروليه

وتشمل بليزر EV من شفروليه على مزايا أخرى داخلية نذكر منها: