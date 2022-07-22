نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في السعودية 2022 تحت 15000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في السعودية 2022 سوف نستعرض لك أسعار سيارات مستعملة في السعودية مع كامل مواصفاتها، فإذا كنت من عشاق السيارات يقدم لك سوق السيارات داخل المملكة العربية السعودية أفخم الموديلات الحديثة بأسعار رخيصة للغاية، بالإضافة إلى السيارات المعروضة في حراج السعودية، وسوف نعرض لك ما تحتاج إليه عند بيع وشراء وأيضًا كيفية فحص السيارة المستعملة.

سيارات مستعملة في السعودية 2022

إذا كنت تبحث عن سيارات مستعملة في السعودية بحالة جيدة وموديلات حديثة، سوف نُطلعك على جميع الموديلات الأكثر تداولًا من حيث الطلب والعرض عبر المواقع الإلكترونية.

أسعار السيارات في السعودية المستعملة سيارات للبيع 15000 ريال

شيفروليه سونيك 142.000كم، متاحة بالرياض على سعر ١٣ ألف ريال.

جيلي Lc 14 103L متاحة الشفا مدينة الرياض 77.000كم، بسعر ٩.٧٠٠ ريال.

رينو فلوانس موديل 2014 بمدينة الرياض ظهرة لبن، بسعر ١٥ الف ريال.

فورد فليكس موديل 2010 بمدينة الحزم الرياض، بسعر ١٥ ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع حراج

سيارة تويوتا موديل 2015 في معرض المرجان الجديد مدينة جدة، أوتوماتيك العداد 160 ألف كم بيضاء اللون.

سيارة هونداي النترا، القير اوتوماتيك، عداد ١٥٠ ألف كم متاحة بمدينة الرياض.

سيارة كامري موديل 2002 اوتوماتيك متاحة بالمدينة.

سيارة فورد فيجو موديل 2011 القيرعادي، العداد 214.000كم.

سيارة بي إم دبليو الفئة السابعة موديل 2006، القير اتوماتيك، بيضاء اللون متاحة بمدينة الطائف.

كيف تشتري سيارة مستعملة بالسعودية؟

عن طريق أخذ تمويل من البنك.

شراء بواسطة التقسيط للبنك، وفقًا لشروط وتعليمات البنك.

عن طريق الشركات المتخصصة بالتمويل.

عن طريق وكالات السيارات.

من خلال معارض السيارات.

كيف أبيع سيارتي في السعودية بسرعة ؟

اعرض السيارة على أكثر من موقع إلكتروني متميز ومشهور.

حدد سعر السيارة المتداول في سوق السيارات الحالي.

اذكر مميزات السيارة وقم بشرح وافي لكامل التفاصيل.

اعرض أكثر من صورة للسيارة من الخارج والداخل.

تمكين المشتري من إمكانية فحص السيارة قبل الشراء.

كيفية فحص السيارة المستعملة ؟

يمكنك إجراء فحص كامل للسيارة قبل الشراء بواسطة التطبيق الإلكتروني افحص، من خلال الخطوات التالية:

ادخل للموقع الخاص بمنصة افحص.

ضع طلب الفحص مع كامل البيانات.

سيتم إرسال فريق متخصص ينوب عنك بعملية الفحص الشامل.

سوف تتلقى تقرير موضح لحالة السيارة وجميع بيانات الفحص.

سيارات مستعملة في السعودية يمكنك من خلال حراج إيجاد أكثر من سيارة موديلات حديثة مستعملة بحالة جيدة لشرائها، فقط حدد مبلغ الشراء وابحث في المواقع الموثوقة.

سيارات مستعملة في السعودية قمنا بعرض أفضل الموديلات المستعملة المعروضة للبيع، بالإضافة لذكر بعض من السيارات المطروحة في حراج، كما وضحنا لك خطوات بيع وشراء السيارات، وأيضًا طريقة الفحص المثالية.