يابختك ياللى هتلحقها.. السيارة الكهربائية اقوى واسرع سيارة قنبلة على الطريق بشحنة ساعتين فقط بمواصفات واسعار جبارة

يابختك ياللى هتلحقها.. السيارة الكهربائية ، السيارة الكهربية تلغي وجود التوكتوك حيث طال التخطيط لمشروع من المشروعات القومية الهامة وهو خطة الدولة لبدء مبادرة هامة لإحلال التوك توك المنتشر بجميع محافظات الجمهورية بسيارة كهربائية أكثر أمانًا وتطورًا، ومن أهم مميزات تخطيط الدولة لهذه الفكرة أن تكون السيارة البديلة مرخصة وتحمل لوحات معدنية وهذا سوف يساعد علي تقنين أوضاع سائقي التوك توك، ومعرفة كافة المعلومات الشخصية التي تتعلق بقائد السيارة الكهربائية، سوف يتم اشتراط حصول السائق على رخصة قيادة للمركبة وهذا حرصًا على أمان المواطنين لضمان تمكن السائق للقيادة.

يابختك ياللى هتلحقها.. السيارة الكهربائية

السيارة تعتبر بديل التوك توك ذا 3 عجلات على عكس السيارة البديلة تحتوي على 4 عجلات مما ينتج قدر كبير من الثبات للمركبة مما يؤدي إلى تقليل معدل الحوادث.

السيارة ذات أربع أبواب وهذا يزيد نسبة أمان الراكب في السيارة على عكس السابق سهولة تعرض الراكب للسقوط من التوكتوك مع السرعات العالية أو أي التفاف سريع.

السيارة مزودة بمحرك كهربائي يتم شحن السيارة بكل سهولة و في وقت قصير لمدة ساعتين فقط تكفي لسير السيارة لمدة مائة كيلو/متر.

ومن أهم المميزات التي تتمتع بها السيارة أنها صديقة للبيئة حيث أنها تعتمد على طاقة نظيفة موفرة للبنزين والوقود الضار للبيئة والذي يتسبب في تلوث الهواء.

وذلك تم تنفيذه ضمن إطار سعي الدولة لمحاولة المحافظة علي البيئة.

وأيضًا تسعى الدولة لمنع سير التوك توك محاولة لتنظيم الأحياء والقضاء على العشوائية والإزدحام الذي ينتج من تزاحم التوكتوك.

وتراعي الدولة المواطنين المستقلين للتوك توك وعدم مسهم بضر ويتم مساعدتهم على فتح أبواب رزق أخري وامتلاك سيارة كهربائية بديلة.

تسهيلات إمتلاك السيارة الكهربائية بديل التوك توك

لمراعاة عدم إضرار المواطن من هذا القرار تم إعتماد تسهيلات للدفع و مساعدة السائقين على امتلاك السيارة الكهربائية بكل بسهولة.

مواصفات السيارة الكهربائية